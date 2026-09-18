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Aries Tarot Card Rashifal: काबिलियत के अनुसार मिल सकती है नई जिम्मेदारी, संतुलन रहेगा जरूरी

Aries Tarot Card Horoscope 18 September: Two of pentacles की ऊर्जा समय परिस्थिति के अनुसार व्यवहार और कार्यशाली में बदलाव से जीवन में संतुलन, योग्यता के अनुसार प्राप्त जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वाह और वरिष्ठ अधिकारी के सहयोग से सफलता प्राप्ति की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, मेष राशि वाले जाते तो जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Aries Tarot Card Rashifal: काबिलियत के अनुसार मिल सकती है नई जिम्मेदारी, संतुलन रहेगा जरूरी
Aries Aaj Ka Rashifal 18 September 2026 | Mesh Tarot card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aries Tarot Card Horoscope 18 September 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: समय और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार और कार्य शैली में बदलाव किए जा सकते हैं.जल्दबाजी और आवेश के कारण कार्य की सफलता प्रभावित हो सकती है.पारिवारिक और निजी कामों के बीच में अहंकार न आने दे. इससे बनता हुआ कार्य बिगड़ सकता है. किसी से किए गए वादे को निभाएं जरूर इससे आपका मान सम्मान बना रहेगा. 


व्यवसायिक/ Professional:

नए कामों के लिए इस समय अनुकूल है इस समय सामने आ रहे अवसर का फायदा प्राप्त कर सकते है. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात व्यवसाय के लिए काफी उपयोगी साबित होगी. नौकरी में आपकी योग्यता के मुताबिक जिम्मेदारी मिल सकती है.किसी से किया वादा जरूर निभाएं,इससे मान सम्मान बना रहेगा. कार्य पूरा करने में वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग आपके लिए फायदेमंद रहेगा. सभी के साथ संबंध बेहतर बनाए रखें. 

स्वास्थ्य/Health: 

रक्तचाप और थायराइड की समस्या को लेकर चिंतित हो सकते है. बदलते मौसम के चलते परेशानी बढ़ सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

आर्थिक स्थिति और आमदनी को किसी नए व्यक्ति के साथ साझा न करें. पैसों को सोच समझकर खर्च करें. 

रिश्ते/Relationship:

परिवार में सभी के साथ आपसी तालमेल बनाए रखें. इससे इससे परिवार में सभी सदस्यों के बीच रिश्ते मधुर रहेंगे.
 

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