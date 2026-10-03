Aries Tarot Card Rashifal: मित्र संग नई साझेदारी के संकेत, वरिष्ठ से मतभेद संभव

Aries Tarot Card Horoscope 03 October 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: किसी की परेशानी का फायदा ना उठाएं. अपनी समस्याओं का समाधान करते समय अनैतिक तरीकों का उपयोग न करें. करीबी रिश्तेदारों और मित्रों के साथ अच्छे संबंध रखें. किसी को बार-बार समझने का प्रयास उसको चिढ़ा सकता है. सामने वाले को समझना की कोशिश करने दे. लोगों की बातों को अनसुना ना करें. अपने फैसले लेते समय दूसरों की बातों को मन पर हावी न होने दे. परिवार में छोटे-छोटे खर्चों को लेकर कंजूसी न करें. कंजूसी के कारण स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें.

व्यावसायिक/ Professional

यदि किसी के साथ साझेदारी की योजना बना रहे हैं. तो समय बेहतर है.इस समय मित्र के साथ साझेदारी के कागजों के हस्ताक्षर करने से पूर्व सभी शर्तों और आवश्यक बातों को समझने का प्रयास करें. पुराने कार्यों को पहले पूरा करें .यदि किसी कार्य में लगातार कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है. तो उस कार्य का शुरू से अवलोकन अवश्य करें. कुछ वरिष्ठ जनों के साथ अनबन होने के कारण कार्यों से मन भटक सकता है. अपनी गलती के क्षमा सामने वाले से मांग सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health

पेट की परेशानियों को को लेकर लापरवाह ना रहे. बार-बार चिकित्सा प्रणाली में बदलाव न लाएं.

आर्थिक स्थिति/Finance

किसी उत्सव में शामिल होने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के साथ खरीदारी कर सकते हैं.इसमें अच्छा खासा खर्चा हो सकता है.

रिश्ते/Relationship

किसी के विचारों को अपने मन पर हावी न होने दे. सामने वाला आपको बहका सकता है.

