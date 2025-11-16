विज्ञापन
Surya Ke Upay: सूर्य के सरल सनातनी उपाय, जिसे करते ही मिलता है सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद

Sun Astro Remedeis: सूर्य को भगवान भास्कर, आदित्य, दिनकर और नवग्रहों का राजा कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार के यदि सूर्य मेहरबान हों तो व्यक्ति को खूब समाज में मान-सम्मान और ताकत मिलती है, लेकिन प्रतिकूल होने पर तमाम तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य अनुकूल नहीं है तो उन्हें मनाने और उनके शुभ फल पाने के लिए नीचे दिये गये जरूर करने चाहिए।

Surya Ke Upay: सूर्य के सरल सनातनी उपाय, जिसे करते ही मिलता है सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद
Sun Astro Remedies: सूर्य के ज्योतिष उपाय
Surya ke Jyotish Upay: हिंदू धर्म में भगवान सूर्य को भगवान विष्णु यानि नारायण का साक्षात् स्वरूप माना गया है, इसीलिए उन्हें सूर्य नारायण कहते हैं। वहीं ज्योतिष में उन्हें नवग्रहों का राजा माना गया है जो कि पिता, आत्म सम्मान, आत्मा, तेज, सत्ता-शासन आदि का कारक माना जाता है। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। सनातन परंपरा में रविवार का दिन सूर्य देवता की पूज के लिए समर्पित है। ऐसे में इस दिन सूर्य देवता से जुड़े ज्योतिष उपाय करने पर शीघ्र उनकी शुभता और आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि आज रविवार के दिन किन उपायों को करके सूर्यदेव की कृपा और शुभता पाई जा सकती है।

  • सूर्य ग्रह की शुभता को पाने के लिए रविवार ही नहीं बल्कि सप्ताह के सातों दिन उनके मंत्र का जप कना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य के अनिष्ट प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति को आदित्य हृदय स्तोत्र या फिर सूर्याष्टकं का पाठ करना चाहिए।
  • यदि आप सूर्य की शुभता को पाने और उससे जुड़े दोष से बचने के लिए रत्न धारण करना चा​हते हैं तो आपको किसी ज्योतिष से सलाह लेकर उचित भार वाला माणिक्य रत्न शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से पूजा कराने के बाद ग्रहण करना चाहिए। माणिक्य को धारण करने के लिए उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और रविवार दिन अत्यंत ही शुभ माना गया है।
  • ज्योतिष में किसी भी ग्रह की अशुभता को दूर करने और उसकी शुभता को पाने के लिए दान को उत्तम माध्यम बताया गया है। ऐसे में यदि आप सूर्य ग्रह से संबंधी दोष को दूर करके नवग्रहों के राजा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो रविवार के दिन गेहूं, गुड़ लाल रंग के वस्त्र दान करें।

Surya Gochar 2025: सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर से मिथुन और मीन राशि की चमकेगी किस्मत, जानें अपना भी हाल

  • सूर्य की शुभता को पाने के लिए रविवार का व्रत करें और इस दिन नमक का सेवन न करें। रविवार का कम से कम 12 सप्ताह तक व्रत करें और इसमें गुड़ की दलिया पकाकर सेवन करें।
  • हिंदू मान्यता के अनुसार प्रतिदिन गायत्री मंत्र का एक माला जप करने से भी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और साधक के सभी दुख-रोग-शोक हर लेते हैं। गायत्री के मंत्र का जप प्रात:काल सूर्योदय के समय करना विशेष लाभप्रद होता है।
  • सूर्य ग्रह की शुभता को पाने के लिए प्रतिदिन सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल, रोली, अक्षत और लाल रंग के पुष्प डालकर 'ॐ घृणि: सूर्याय नम:' मंत्र जपते हुए अर्घ्य दें।
प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें

प्रतिदिन सुबह नीचे दिये गये मंत्र को जपते हुए सूर्य नमस्कार करें -

ॐ मित्राय नमः।

ॐ रवये नमः।

ॐ सूर्याय नमः।

ॐ भानवे नमः।

ॐ खगाय नमः।

ॐ पूष्णे नमः।

ॐ हिरण्यगर्भाय नमः।

ॐ मरीचये नमः।

ॐ आदित्याय नमः।

ॐ सवित्रे नमः।

ॐ अर्काय नमः।

ॐ भास्कराय नमः।

ॐ श्रीसवितृसूर्यनारायणाय नमः।

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

