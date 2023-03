Surya Grahan: अगले महीने लग रहा है साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण, इन 3 राशियों की बदल जाएगी किस्मत!

सूर्य ग्रहण का इन राशियों पर पड़ेगा शुभ असर (Solar eclipse will have auspicious effect on these zodiac signs)

वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि के लिए साल का पहला सूर्य ग्रहण अच्छी खबर लेकर आ रहा है. नौकरीपेशाी लोगों को बदलाव करने का मौका मिलेगा. कर्जें चुकाने में आसानी होगी और इस राशि के लोगों के पास धन संचय के भी योग बनेंगे. इनके जीवन में कुछ नया और बड़ा होने वाला है, इसके साथ साथ पारिवारिक और भौतिक सुखों में भी इजाफा होने के योग बन रहे हैं.

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि के लिए भी इस साल का पहला काफी शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा. जो लोग कोर्ट-कचहरी के मामलों में लंबे समय से पिस रहें हैं, उव्हेंम आखिरकार विजय मिलेगी. पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों को गुड न्यूज मिलेगी और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी. जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको अच्छी खबर मिलेगी.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि के लिए भी साल का पहला ग्रहण काफी अच्छी खबर लेकर आ रहा है. धन का आगमन होगा, धन संजय के योग बनेंगे. इस ग्रहण का धनु राशि के जातकों को बहुत लाभ मिलने वाला है. बिजनेस में लगे लोगों को धन लाभ होगा. और अगर नौकरी करते हैं तो भी पदोन्नति और इंक्रीमेंट के शानदार योग बन रहे हैं. इसके साथ साथ पारिवारिक और वैवाहिक सुख में इजाफा होगा. कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए इस बार का सूर्य ग्रहण लाभ ही लाभ लाता दिख रहा है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)