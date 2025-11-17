Som Pradosh Vrat 2025: सोम प्रदोष व्रत के इस उपाय से बरसेगी शिव कृपा, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम

Som Pradosh Vrat 2025 Lord Shiva Worship Remedies: सनातन परंपरा में प्रत्येक मास के दोनों पक्षों में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है क्योंकि इसी दिन देवों के देव महादेव यानि भगवान शिव के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है. धर्म शास्त्र में इस व्रत का प्रत्येक दिन के हिसाब से अपना अलग-अलग बताया गया है. मान्यता है कि जब यह व्रत शिव को समर्पित सोमवार के दिन पड़ता है तो इसका फल दोगुना हो जाता है. यह पावन संयोग आज मार्गशीर्ष यानि अगहन मास की त्रयोदशी तिथि पर बना है. आइए जानते हैं कि सोम प्रदोष व्रत वाले दिन शिव पूजा के किस उपाय को करने पर महादेव शीघ्र ही अपने साधकों की मनोकामना पूरी करते हैं.

सोम प्रदोष व्रत का महाउपाय

हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि आपकी सोम प्रदोष व्रत की पूजा शीघ्र ही सफल हो तो आज आप विधि-विधान से महादेव की प्रिय चीजें जैसे दूध, गंगाजल, बेलपत्र, शमीपत्र, रुद्राक्ष, भस्म आदि अर्पित करते पूजन करें लेकिन इसके साथ आपको एक और उपाय करना होगा.

हिंदू मान्यता के अनुसार महादेव तक अपनी मनोकामना को पहुंचाने के लिए आपको आज उनकी सवारी नंदी जी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए. किसी भी शिवालय में प्रवेश करते ही सबसे पहले जिस नंदी के ही दर्शन होते हैं आज शिव पूजन के बाद उनके एक कान में हाथ लगाकर दूसरे कान में अपनी बात कहें. मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक पूजा और अपनी कामना कहने से नंदी जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं उसे अपने स्वामी शिव के माध्यम से शीघ्र ही पूरा करवाते हैं.

इन उपायों से भी बरसेगी शिव कृपा

हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई कन्या मनचाहा वर पाने के लिए प्रदोष व्रत रख रही है तो आज उसे शिव के साथ माता पार्वती की चुनरी चढ़ाकर उनकी विशेष पूजा करनी चाहिए. हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी प्रकार के भय, दुख और शत्रु पर विजय पाने के लिए के लिए आज भगवान शिव को मदार का फल चढ़ाना चाहिए. हिंदू मान्यता के अनुसार त्रयोदशी तिथि यानि प्रदोष व्रत वाले दिन यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव को रुद्राक्ष अर्पित करने के बाद उसे प्रसाद के रूप में धारण करता है तो उस पर हमेशा शिव कृपा बनी रहती है. यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और तमाम प्रयासों के बाद भी धन और मन दोनों से परेशान हैं तो आज आपको स्फटिक के शिवलिंग की विशेष पूजा करनी चाहिए. यदि आप किसी रोग या पीड़ा से परेशान चल रहे हैं तो विशेष रूप से आपको मिश्री से बने शिवलिंग की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)