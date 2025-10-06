विज्ञापन
Maa Laxmi ki Aarti in Hindi: धन की देवी को मनाने के लिए आज कोजागरी पूर्णिमा पर जरूर करें मां लक्ष्मी की आरती

Maa Laxmi ki Aarti Hindi Lyrics: दीपावली से पहले मां लक्ष्मी को मनाने के लिए आज आश्विन मास की पूर्णिमा यानि कोजागरी पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार मां लक्ष्मी की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है, जब तक उनकी आरती न की जाए. मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनकी आरती का गान करने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख.

Maa Laxmi ki Aarti in Hindi: सनातन परंपरा में शरद पूर्णिमा के पावन पर्व बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इसी दिन मां लक्ष्मी और भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा या फिर कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित इस पावन व्रत को आज 06 अक्टूबर 2025, सोमवार को रखा जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार यह व्रत धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाला माना गया है। आइए सुख और समृद्धि के लिए पूरे विधि-विधान से करते हैं मां लक्ष्मी की आरती। 

मां लक्ष्मी की आरती - Maa Laxmi Aarti 

ॐ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता

तुमको निशदिन सेवत, मैया जी को निशदिन * सेवत हरि विष्णुविधाता

ॐ जय लक्ष्मी माता...

उमा, रमा, ब्रह्माणी, तुम ही जग-माता

सूर्य-चन्द्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता

ॐ जय लक्ष्मी माता...

दुर्गारूप निरंजनी, सुख सम्पत्ति दाता

जो कोई तुमको ध्यावत, ऋद्धि-सिद्धि धन पाता

ॐ जय लक्ष्मी माता...

तुम पाताल-निवासिनि, तुम ही शुभदाता

कर्म-प्रभाव-प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता

ॐ जय लक्ष्मी माता...

जिस घर मेंतुम रहतीं, सब सद्गुणद्गु आता

सब सम्भव हो जाता, मन नहीं घबराता

ॐ जय लक्ष्मी माता...

तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता

खान-पान का वैभव, सब तुमसे आता

ॐ जय लक्ष्मी माता...

शुभ-गुणगु मन्दि र सुन्दर, क्षीरोदधि-जाता

रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता

ॐ जय लक्ष्मी माता...

महालक्ष्मीजी की आरती, जो कोई नर गाता

उर आनन्द समाता, पाप उतर जाता

ॐ जय लक्ष्मी माता...

ॐ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता

तुमको निशदिन सेवत,

मैया जी को निशदिन सेवत हरि विष्णु विधाता

ॐ जय लक्ष्मी माता...

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

