Sharad Purnima 2025 Pooja: आज है स्नान-दान की शरद पूर्णिमा, जानें किन चीजों के दान और किन मंत्रों के जप से पूरी होगी मनोकामना

Sharad Purnima 2025 Snan Daan: हिंदू धर्म में जिस आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है उदया तिथि के अनुसार स्नान-दान के लिए आज 07 अक्टूबर 2025, मंगलवार के दिन मनाई जाएगा. सनातन परंपरा में पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और चंद्र देवता के लिए समर्पित होती है, लेकिन आश्विन मास की पूर्णिमा पर श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने पर उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है क्योंकि इसी पावन तिथि पर माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था. स्नान-दान की पूर्णिमा के साथ आज मंगलवार का संयोग भी बन रहा है. ऐसे में आज न सिर्फ आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बल्कि पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करके उनका भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं.

मेष और वृश्चिक राशि

मेष और वृश्चिक राशि के लिए जातकों को आज स्नान-दान की पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर आदि में स्नान करने के बाद भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी के साथ संकटमोचन हनुमान जी की विशेष पूजा करनी चाहिए. साथ ही साथ उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए. आज माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद पाने के लिए 'ॐ श्रीं हृीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मै नम:' मंत्र का जप करें.

वृषभ और तुला राशि

वृषभ और तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं. ऐसे में आज इन राशि के जातकों को स्नान-दान करने के साथ खीर का प्रसाद बांटना चाहिए. साथ ही साथ उन्हें देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 'ॐ ऐं क्‍लीं श्रीं' मंत्र का जप करना चाहिए.



मिथुन और कन्या राशि

मिथुन और कन्या राशि जिनके स्वामी बुध देवता है आज उन्हें विशेष रूप से गंगा स्नान करना चाहिए. यदि गंगा तट पर न न पहुंच पाएं तो घर में पानी में गंगाजल मिलाकर गंगा जी का ध्यान करते हुए स्नान करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरे फल का दान करें. साथ ही साथ देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें श्रींं क्लीं श्रीं नम: मंत्र का जप करना चाहिए.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातक जिनके स्वामी सूर्य हैं आज उन्हें किसी जल तीर्थ पर स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए. इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए. साथ ही साथ श्रीं क्लीं श्रीं मंत्र का कम से कम एक माला जप करना चाहिए.

धनु और मीन राशि

धन और मीन राशि जिसके स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं आज उन्हें किसी पवित्र जल तीर्थ में स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए. इसके बाद यथाशक्ति किसी जरूरतमंद व्यक्ति को धन, अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए. माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्रीं क्लीं श्रीं नम: मंत्र का जप करें.

मकर और कुंभ

मकर और कुंभ राशि के स्वामी भगवान शनिदेव हैं. इन जातकों को भी आज किसी पवित्र जल तीर्थ पर जाकर स्नान करना चाहिए लेकिन यदि ऐसा न कर पाएं तो घर में ही उस जल तीर्थ का जल मिलाकर या फिर उसका ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए. साथ ही साथ यथाशक्ति अन्न और धन आदि का दान करना चाहिए. आज माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको ऐं श्रीं हृी क्लीं मंत्र का जप करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)