Sawan 2022 Shani Puja: सावन का दूसरा शनिवार शनि देव को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास, इन 5 राशि के जातक जरूर करे लें ये काम

सावन के दूसरे शनिवार को बन रहे हैं 3 खास संयोग | 3 special coincidences are being made on the second Saturday of Sawan

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस बार सावन के दूसरे शनिवार (Sawan Second Saturday) को सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग है. इसके अलावा इस दिन अमृत योग का भी खास संयोग बन रहा है. साथ ही सावन के दूसरे शनिवार को वृद्धि योग का भी खास संयोग प्राप्त हो रहा है. मान्यतानुसार, इन योग में किए गए कार्य शुभ फलदायी होते हैं. ऐसे में शनि दोष से पीड़ित जातकों को शनि से संबंधित कुछ उपाय जरूर करना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से शनि देव जल्द प्रसन्न होते हैं.

शनि दोष के पीड़ित हैं इन 5 राशियों के जातक | Shani Dosh effected 5 Zidiac



ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस वक्त शनिदेव (Shani Dev) मकर राशि में वक्री स्थिति में मौजूद हैं. ऐसे में इस समय धनु, मकर और कुंभ राशि के जातक पर शनि की साढ़ेसाती (Shani Sadhesati) चल रही है. जबकि मिथुन और तुला राशि पर शनि ढैय्या (Shani Dhaiya) का प्रभाव है. बता दें कि शनि देव मकर राशि में जनवरी 2023 तक रहने वाले हैं.

सावन के दूसरे शनिवार को ऐसे करें शनि देव को प्रसन्न | How to please shani dev on second Saturday of Sawan 2022

सावन के दूसरे शनिवार को मिथुन, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि के जातकों को किसी शनि मंदिर (Shani Mandir) में जाकर वहां उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए. इसके साथ ही शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं. इसके अलावा इस दिन शिव चालीसा का पाठ करना भी शुभ रहेगा.

सावन के दूसरे शनिवार पर इन 5 राशियों से संबंधित जातकों को शनि से संबंधित चीज जैसे- काली उड़द, काला छाता, काले कंबल, काला जूता, सरसों तेल, लोहा इत्यादि का दान करना चाहिए. मान्यता है कि इस ऐसा करने से शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. सावन का शनिवार भगवान शिव और शनिदेव की कृपा पाने का उत्तम दिन माना जा रहा है. सावन में किसी शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत सात बार लपेटना चाहिए. माना जाता है कि इससे शनि की पीड़ा शांत होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

