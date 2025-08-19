BHU कराता है ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के स्पेशल कोर्स, जानिए एडमिशन प्रोसेस और बनाएं Astrology में करियर

Astrology Courses in BHU : क्या आप हमेशा से ग्रह-नक्षत्रों और भविष्यवाणी की दुनिया से प्रभावित रहे हैं, क्या आपको यह जानने में दिलचस्पी है कि कैसे जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति और नक्षत्र किसी व्यक्ति के जीवन पर असर डालते हैं. अगर हां, तो आपके लिए ज्योतिष सिर्फ शौक नहीं, बल्कि करियर का सुनहरा मौका (Career Opportunities in Astrology) भी बन सकता है. भारत में ज्योतिष का अध्ययन और इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है. लोग नौकरी, बिजनेस, सेहत और शादी जैसे फैसलों में ज्योतिषियों की सलाह लेना पसंद करते हैं. ऐसे में इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की डिमांड हमेशा बनी रहती है. अगर आप भी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपके लिए शानदार ऑप्शन (BHU astrology course admission process in hindi) हो सकता है. आइए जानते हैं यहां कौन-कौन से कोर्स हैं और एडमिशन (How to get admission in BHU Astrology course) कैसे मिलता है...

BHU क्यों है खास

बीएचयू भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, जहां परंपरा और आधुनिक शिक्षा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. यहां ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के कई कोर्स उपलब्ध हैं. खास बात यह है कि छात्रों को सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण और रिसर्च का भी मौका मिलता है. यही कारण है कि यहां से पास आउट छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सफल ज्योतिषाचार्य के रूप में पहचान बना रहे हैं.

BHU में ज्योतिष के कोर्स और फीस

MA आचार्य - MA in Astrology

BHU में MA (आचार्य) इन ज्योतिष उन छात्रों के लिए है, जो ज्योतिष विषय में गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं. यह एक 2 साल का पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम है, जिसमें ग्रह-नक्षत्रों की गति, कुंडली विश्लेषण, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन और आधुनिक दृष्टिकोण से ज्योतिष के उपयोग पर विशेष फोकस किया जाता है. इस कोर्स की फीस करीब 4,000 रुपए है, जो इसे बेहद किफायती बनाती है.

पीजी डिप्लोमा इन ज्योतिष और वास्तुशास्त्र - PG Diploma in Astrology and Vastu Shastra)

अगर आप कम समय में ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की बेसिक और एडवांस जानकारी पाना चाहते हैं तो PG डिप्लोमा इन ज्योतिष और वास्तुशास्त्र आपके लिए बेहतरीन विकल्प है. यह कोर्स सिर्फ 1 साल का है और इसकी फीस करीब 10,000 रुपए है. इसमें छात्रों को वास्तु सिद्धांत, ज्योतिषीय गणना और उनके वास्तविक जीवन में उपयोग के बारे में सिखाया जाता है.

पीएचडी इन ज्योतिष - PhD in Astrology

जो छात्र रिसर्च में दिलचस्पी रखते हैं और ज्योतिष को गहराई से समझकर नए दृष्टिकोण देना चाहते हैं, उनके लिए बीएचयू में PhD इन ज्योतिष का विकल्प उपलब्ध है. यह कोर्स आमतौर पर 3 साल का होता है और इसकी फीस लगभग 9,920 रुपए है. पीएचडी के तहत छात्र प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों, गणनाओं और आधुनिक शोध पद्धतियों पर काम करते हैं.

UG डिप्लोमा इन ज्योतिष और वास्तुशास्त्र - UG Diploma in Astrology and Vastushastra

शुरुआती स्तर पर ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की पढ़ाई करना चाहते हैं तो BHU का UG डिप्लोमा एक अच्छा विकल्प है. यह कोर्स 2 साल का है और इसकी फीस करीब 20,000 रुपए है. इसमें छात्रों को ज्योतिष सिद्धांतों, वास्तु नियमों और उनके व्यवहारिक उपयोग की शिक्षा दी जाती है. ये सभी कोर्स ज्योतिष विभाग, संकाय संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान के तहत संचालित किए जाते हैं.

बीएचयू ज्योतिष कोर्स में किसे और कैसे मिलता है एडमिशन- prerequisites for Admission

आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए.

विदेशी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं.

संस्कृत भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है.

एडमिशन आपकी पिछली परीक्षा के अंकों और मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है.

कौन कर सकता है आवेदन

किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट.

ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक जरूरी.

एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स को 5% की छूट दी जाती है.

BHU के अलावा कहां मिल सकते हैं ज्योतिष कोर्स - Astrology courses other than BHU

भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली

भारतीय विद्या भवन, बेंगलुरु

भारतीय विद्या भवन, मुंबई

भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद, कोलकाता

