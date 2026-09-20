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Sagittarius Aaj Ka Rashifal: भविष्य की योजना पर बढ़ेगा ध्यान, वर्तमान जरूरतों को न करें नजरअंदाज

Sagittarius Horoscope Today 20 September 2026, Dhanu Rashifal: कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत करने का अवसर मिलेगा. धन के मामले में अपनी इच्छाओं और वास्तविक जरूरतों के बीच अंतर समझें.

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal: भविष्य की योजना पर बढ़ेगा ध्यान, वर्तमान जरूरतों को न करें नजरअंदाज
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 20 September 2026 | Dhanu Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Sagittarius Horoscope Today 20 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज धनु राशि से चंद्रमा प्रथम भाव में गोचर करेंगे. आज मन और व्यक्तित्व दोनों पर चंद्रमा का सीधा प्रभाव रहेगा, इसलिए अपनी भावनाओं तथा निर्णयों को समझना जरूरी होगा. बीते कुछ दिनों की घटनाओं पर विचार करते हुए आप यह तय कर सकते हैं कि किन कामों को आगे रखना है और किन योजनाओं को फिलहाल रोक देना बेहतर होगा. आत्मविश्वास रहेगा, लेकिन मन की बदलती स्थिति के कारण निर्णयों में उतार-चढ़ाव भी संभव है. 

कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत करने का अवसर मिलेगा. कोई जिम्मेदारी ऐसी मिल सकती है जिसमें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना पड़े. आप काम को अपने तरीके से पूरा करना चाहेंगे, मगर टीम की आवश्यकताओं को नजरअंदाज करना ठीक नहीं रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी के सामने अपनी उपलब्धियों का उल्लेख करें, लेकिन स्वयं को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश न करें. 

व्यापार में नया प्रयोग करने का विचार बन सकता है. यदि किसी नए उत्पाद, सेवा या बाजार को लेकर योजना है तो पहले छोटे स्तर पर उसका परीक्षण करना समझदारी होगी. एक साथ बड़ा निवेश करने की बजाय चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना सुरक्षित रहेगा. ग्राहक की प्रतिक्रिया आपके अगले कदम को तय करने में मदद कर सकती है. 

धन के मामले में अपनी इच्छाओं और वास्तविक जरूरतों के बीच अंतर समझें. व्यक्तिगत सुविधा या शौक पर अचानक खर्च करने का मन होगा. यदि कोई महंगी वस्तु खरीदने की योजना है तो तुलना किए बिना फैसला न लें. उधार लेकर अपनी जीवनशैली बढ़ाने से बचना आपके हित में रहेगा. 

निजी संबंधों में आज आपकी मनोदशा का असर बातचीत पर पड़ सकता है. छोटी टिप्पणी भी आपको अपेक्षा से अधिक प्रभावित कर सकती है. करीबी व्यक्ति से असहमति हो तो तुरंत दूरी बनाने के बजाय अपनी भावनाएं स्पष्ट करें. अपने मन की बात दबाए रखना भी स्थिति को उलझा सकता है.

उपाय: प्रातः भगवान विष्णु का ध्यान कर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें. किसी बुजुर्ग या गुरु तुल्य व्यक्ति से आशीर्वाद लेकर उनकी कोई उपयोगी जरूरत पूरी करें.
शुभ रंग: पीला और बैंगनी

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