Snake Plant Vastu Tips : घर में पौधे लगाना कई लोगों को बेहद पसंद होता है. स्नेक प्लांट एक ऐसा पौधा है, जो कम देखभाल में आसानी से घर की खूबसूरती बढ़ा देता है. वास्तु की बात करें तो इसे लेकर अलग-अलग मान्यताएं मिलती हैं. कुछ लोग इसे पॉजिटिव एनर्जी और घर की तरक्की से जोड़ते हैं, वहीं कुछ वास्तु मान्यताओं में इसे घर के अंदर लगाने से बचने की सलाह दी जाती है. माना जाता है कि इसकी लंबी और नुकीली पत्तियां घर के माहौल पर अलग तरह की ऊर्जा का असर डाल सकती हैं. कुछ लोगों के मुताबिक इससे घर में तनाव, बेचैनी या आपसी मनमुटाव बढ़ने की स्थिति बन सकती है. इसलिए अगर आप वास्तु को मानते हैं, तो इस पौधे को घर में लगाने से पहले इन बातों पर जरूर ध्यान दे सकते हैं.

कमाने वाले सदस्य को परेशान कर सकता है ये प्लांट

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि स्नेक प्लांट को घर के अंदर रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है. इसी वजह से इसे परिवार में होने वाले झगड़ों और मानसिक तनाव से भी जोड़ा जाता है. हालांकि, यह सिर्फ वास्तु से जुड़ी मान्यता है और इसे वैज्ञानिक तथ्य नहीं माना जा सकता. कई लोगों का मानना है कि अगर घर में लगातार तनाव और मनमुटाव का माहौल बना रहे, तो इसका असर परिवार के कमाने वाले सदस्य की मानसिक शांति और कामकाज पर भी पड़ सकता है.

पौधे लगाने का अच्छा दिन कौन सा है?

स्‍नेक पौधा के ल‍िए बुधवार और गुरुवार का दिन धार्मिक रूप से सबसे शुभ माना गया है. ज्योतिष और वास्तु के अनुसार, बुधवार हरियाली और बुध ग्रह से जुड़ा है, वहीं गुरुवार का दिन विष्णु जी और देव गुरु बृहस्पति का होता है. व्यावहारिक रूप से, बरसात का मौसम (जुलाई से सितंबर) या सुबह/शाम का समय पौधे लगाने के लिए सबसे बढ़‍िया बताया गया है.

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महिलाओं की परेशानी से भी जोड़ते हैं

कुछ पारंपरिक मान्यताओं में घर की नकारात्मकता का असर परिवार की महिलाओं के मन और भावनाओं पर पड़ने की बात कही जाती है. ऐसे में उदासी, बेचैनी या बार-बार परेशान रहने जैसी स्थिति को भी कुछ लोग घर के माहौल से जोड़ते हैं. हालांकि, इसके पीछे कई व्यक्तिगत और दूसरे कारण हो सकते हैं.

दूसरी तरफ इसे शुभ भी माना जाता है

दिलचस्प बात यह है कि हर वास्तु विशेषज्ञ स्नेक प्लांट को नकारात्मक नहीं मानता. कुछ वास्तु सामग्री में इसे लकी प्लांट बताया गया है और घर को बुरी नजर से बचाने, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने और तरक्की से जोड़कर देखा गया है. इसलिए स्नेक प्लांट को लेकर कोई एक पक्की वास्तु राय नहीं है. अगर आप वास्तु की मान्यताओं को मानते हैं और घर में पहले से तनाव या मनमुटाव रहता है, तो इसे लगाने से पहले सावधानी बरत सकते हैं. आखिरकार, ये बातें वास्तु से जुड़ी मान्यताएं हैं, वैज्ञानिक रूप से साबित तथ्य नहीं.

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