मेनिफेस्ट का क्या मतलब है, इच्छाएं पूरी करने के लिए मेनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है

What is Manifestation: इंटरनेट पर और आजकल के Gen-Z के बीच 'मेनिफेस्टेशन' काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है. आपने भी इस शब्द को इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कहीं न कहीं जरूर सुना ही होगा. कई लोग अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेनिफेस्टेशन करने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार ये मेनिफेस्टेशन है क्या और लोग आजकल इसकी ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको मेनिफेस्टेशन के बारे में बताएंगे और ये भी जानेंगे कि यह इच्छाओं को पूरा करने में ये कैसे कारगर साबित हो रहा है.

मेनिफेस्ट का क्या मतलब है?

जैसा हम सोचते हैं, वही हमें मिलता है इसी सिद्धांत को मेनिफेस्ट करना या फिर मेनिफेस्टेशन कहा जाता है. इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जा सकता है. आसान भाषा में समझें तो कई लोग सफलता हासिल करने में अपने दिन-रात एक कर देते हैं, लेकिन मन में असफलता का ही डर बना रहा है. ऐसे में चांस बढ़ जाते हैं कि असफलता ही हाथ लगे. ऐसा इसलिए है क्योंकि मन में सफलता पाने की जगह असफलता को ही ज्यादा तवज्जो दी गई. ऐसे में कहा जाता है कि अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो मन में आपको अच्छे विचार और पॉजिटिविटी जरूर रखनी होगी. इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता मिलने के चांस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे.

मेनिफेस्टेशन से वाकई मन की इच्छाएं पूरी होती हैं कि नहीं इसको लेकर कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो अभी तक सामने नहीं आया है. लेकिन रिसर्च के अनुसार अगर मेनिफेस्ट कर सफलता पाने के लिए कार्य की जाए तो सफल होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं. साथ ही ये भी माना जाता है कि इससे पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती हैं जो व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाती हैं.

1. मेनिफेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा है कि आपको क्या लक्ष्य हासिल करना है. अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट नहीं रहेंगे तो आप हासिल भी नहीं कर सकेंगे. ऐसे में अपने लक्ष्य को लेकर मन में किसी भी तरह का संशय भूलकर भी न रखें.

2. अगर आप अपना लक्ष्य अच्छे से तय कर लेते हैं तो इससे जुड़ी सभी नकारात्मक बातें दिमाग से निकाल दें. ये नेगेटिव विचार आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित होने से रोक सकते हैं.

3. अपने मन को पूरी तरह से तैयार करने के बाद अब अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करें. ध्यान रहे कि बिना मेहनत किए कोई भी ख्वाहिश हकीकत में नहीं बदलती है.

4. मेहनत के दौरान आप अपने मन को पूरी तरह पॉजिटिव रखें. सकारात्मक ऊर्जा दिमाग को लक्ष्य पर केंद्रित करने में काफी मददगार साबित होती है. आप अपने मन में यही ख्याल रखें कि जो आपकी इच्छा है वह पूरी होने वाली है.

5. जब समय के साथ आपको धीरे-धीरे सफलता मिलनी शुरू हो जाए तो धन्यवाद करना बिल्कुल भी न भूलें. आप हर अच्छी घटना और सफलता के लिए भगवान के शुक्रगुजार हमेशा रहें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.