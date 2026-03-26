Ram Navami 2026 LIVE: रामनवमी हिंदू धर्म के प्रमुख पर्व में से एक है. इसे भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. यह दिन चैत्र नवरात्रि के नौवें दिन आता है और पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है. साल 2026 में रामनवमी की तिथि को लेकर थोड़ा भ्रम बना हुआ है. हिंदू पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11:48 बजे से शुरू होकर 27 मार्च को सुबह 10:06 बजे तक रहेगी. इसी कारण कुछ लोग 26 मार्च को तो कुछ 27 मार्च को रामनवमी मना रहे हैं. ऐसे में आइए ज्योतिषाचार्य से जानते हैं दोनों तिथि में से किस दिन रामनवमी का पर्व मनाना अधिक शुभ रहेगा, साथ ही जानेंगे पूजा विधि से लेकर कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त की पूरी जानकारी-