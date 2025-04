प्रधानमंत्री मोदी ने 'विश्व नवकार महामंत्र दिवस' पर किया मंत्र का जाप और 9 संकल्प लेने की कही बात

Navkar Mahamantra Divas 2025 : दिल्ली के विज्ञान भवन में आज 'विश्व नवकार महामंत्र दिवस' कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए. कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर नवकार मंत्र का जाप किया. मंत्र जाप के बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 9 संकल्पों पर बात की. पीएम मोदी ने कहा कि हमने आज इतनी बड़ी संख्या में नवकार मंत्र का जाप किया है तो मैं चाहता हूं कि सब 9 संकल्प आज लेकर जाएं-

इन संकेतों के मिलते ही नीम करोली बाबा के दरबार में लगाए हाजिरी, इस भोग को अर्पित करने से बदल जाएगी किस्मत

Navkar Mahamantra embodies humility, peace and universal harmony. Delighted to take part in the Navkar Mahamantra Divas programme. https://t.co/4f4r6ZuVkX

साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि' मैं नवकार महामंत्र की इस आध्यात्मिक शक्ति को अब भी अपने अंदर अनुभव कर रहा हूं. पीएम ने आगे कहा कि नवकार मंत्र नई पीढ़ी के लिए मंत्र जाप नहीं बल्कि नई दिशा है. संबोधन को विराम देते हुए उन्होंने कहा, 'मैं जैन समाज, मुनि-महाराज को भी नमन करता हूं'

The global celebration of #NavkarMahamantraDivas echoes the eternal power of this sacred Jain chant. Thousands united in spirit for peace, compassion & harmony. Let's uphold our Hon'ble Prime Minister's 9 संकल्प for a better world.

ॐ नमो अरिहंताणं 🙏#JITO #NavkarMantra #Jainism