Pitru Paksha 2025 Chaturdashi Shradh: चतुर्दशी का श्राद्ध किसके लिए और कैसे किया जाता है? जानें कुतूप मुहूर्त, विधि और नियम

Pitru Paksha 2025 Chaturdashi Shradh: पितृपक्ष में चतुर्दशी का श्राद्ध विशेष रूप से उन दिवंगत पितरों के लिए किया जाता है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो. चतुर्दशी का श्राद्ध कब और कैसे करने पर पितरों को मुक्ति मिलती है, जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख.

Pitru Paksha 2025: चतुर्दशी श्राद्ध की विधि, कुतूप मुहूर्त और नियम

Chaturdashi ka shradh kaise kare:  भारतीय संस्कृति में पितरों के प्रति विशेष सम्मान और श्रद्धा रखने की परंपरा है. यही कारण है कि हर साल पितृ पक्ष के दौरान पूर्वजों को याद करते हुए उनके लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं. इस क्रम में चतुर्दशी तिथि का अपना अलग महत्व है, क्योंकि यह दिन खास उन आत्माओं को समर्पित होता है जिनकी मृत्यु असमय या दुखद परिस्थितियों में हुई हो. चतुर्दशी का श्राद्ध उन लोगों के लिए किया जाता है जिनकी जान किसी दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या या किसी अन्य अनचाही स्थिति में चली गई हो. यह श्राद्ध उनके लिए एक शांतिपूर्ण विदाई और आत्मा की शांति के उद्देश्य से किया जाता है. माना जाता है कि इस दिन विधिपूर्वक किया गया श्राद्ध कर्म उनके लिए मोक्ष का मार्ग खोलता है और परिवार पर आने वाले संकट भी टलते हैं.

चतुर्दशी का श्राद्ध किसके लिए और कैसे किया जाता है (For whom and how Chaturdashi Shraddha performed)

श्राद्ध करने की विधि

इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाना आवश्यक होता है. फिर साफ-सुथरे कपड़े पहनकर पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध किया जाता है. मन में श्रद्धा के साथ पूर्वजों को याद करते हुए उनका नाम और गोत्र लेकर संकल्प लिया जाता है.

कुतुप मुहूर्त

मान्यताओं के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 'कुतुप मुहूर्त' (Kutup Muhurat), जो दोपहर लगभग 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच होता है. इसी दौरान श्राद्ध कर्म करना उचित माना गया है.

तर्पण: काले तिल और जल लेकर पितरों को अर्पण किया जाता है. यह जल उन्हें पवित्रता और तृप्ति प्रदान करता है.

पिंडदान: चावल, तिल और जौ को मिलाकर छोटे-छोटे गोल पिंड बनाए जाते हैं, जो पितरों को समर्पित किए जाते हैं.

पंचबलि: इस प्रक्रिया में गाय, कुत्ता, कौआ और चींटी को भोजन दिया जाता है. यह प्रतीक है सभी जीवों में बसे आत्मीय भाव का.

ब्राह्मण भोजन और दान: श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और यथाशक्ति दान दिया जाता है. इसमें अनाज, वस्त्र या जरूरत की अन्य चीजें दी जा सकती हैं.

क्या सावधानियां रखनी चाहिए?

1. इस दिन और पूरे पितृ पक्ष में लहसुन-प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए.

2. विवाह, गृह प्रवेश या किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों से परहेज किया जाता है.

3. श्राद्ध अपने घर की छत, आंगन या किसी पवित्र स्थल पर करना उचित माना जाता है.

4. घर को साफ-सुथरा रखना और पूजा से पहले गंगाजल का छिड़काव करना जरूरी होता है.

इसका महत्व क्यों है?

अकाल मृत्यु होने के कारण दिवंगत आत्माएं अक्सर अधूरी इच्छाओं, पीड़ा या असमाप्त कर्मों की वजह से परेशान रहती हैं. चतुर्दशी श्राद्ध उन आत्माओं को सांत्वना देने और उन्हें शांतिपूर्वक विदा करने का एक माध्यम है. यह सिर्फ धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उन संबंधों के प्रति आदर और कृतज्ञता भी है जो शरीर छूटने के बाद भी टूटते नहीं हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

