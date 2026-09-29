कमरे में नहीं फैलेगी धूल-मिट्टी, पुराने तकिए कवर से मिनटों में ऐसे साफ करें पंखा, जान लें आसान तरीका

What is the best way to clean a fan?: घर की सफाई के दौरान मुश्किल कामों में से एक सीलिंग फैन को साफ करना होता है. दरअसल, लगातार इस्तेमाल से पंखे के ब्लेड पर धूल-मिट्टी की गंदी लेयर लद जाती है और इसे साफ करना मुश्किल हो जाता है. साथ ही जैसे ही हम कपड़े से पंखे की धूल हटाते हैं, सारी गंदगी नीचे गिरकर पूरे कमरे में फैल जाती है. साथ ही कई बार ये धूल सीधे चेहरे और मुंह तक पहुंच जाती है, जिससे परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं एक आसान ट्रिक की मदद से आप बिना धूल फैलाए पंखे को साफ कर सकते हैं. इसके लिए आपको किसी महंगे उपकरण की नहीं, बल्कि सिर्फ एक पुराने तकिए के कवर की जरूरत होगी. आइए जानते हैं क्या है ये ट्रिक...

क्या है ये आसान ट्रिक? | Pankha Saaf Karne ka Asaan Tareeka

सबसे पहले सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पंखे को स्विच ऑफ कर दें. इसके बाद एक पुरााना तकिए का कवर लें और उसे पंखे के एक ब्लेड पर पूरी तरह चढ़ा दें. अब धीरे-धीरे कवर को अपनी ओर खींचें. ऐसा करते ही ब्लेड पर जमी हुई धूल और गंदगी सीधे कवर के अंदर जमा हो जाएगी. खास बात ये है कि इससे धूल हवा में उड़कर कमरे में नहीं फैलती और सफाई का काम भी आसान हो जाता है. एक ब्लेड साफ करने के बाद यही प्रोसेस पंखे के बााकी ब्लेड्स पर भी अपनाएं. बता दें कि जरूरत पड़ने पर कवर को झाड़कर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.

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चिकनाई जमी हो तो क्या करें? | How to clean fan

कई बार पंखे पर धूल के साथ-साथ चिकनाई भी जम जाती है. ऐसी स्थिति मेंं आप धूल हटाने के बाद हल्के गीले कपड़े से ब्लेड्स को पोंछ लें. साथ ही और ज्यादा अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप किसी क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

आखिर में करें ये काम

पंखे के सभी ब्लेड्स साफ करने के बाद आप तकिए के कवर को डस्टिबन में झाड़ कर साफ कर लें. इससे गंदगी घर में बाकी जगह पर नहीं फैलेगी और पंखे को साफ करने का पूरा प्रोसेस काफी आसान हो जाएगा.

पंखा साफ करने के लिए ये तरीका क्यों है अच्छा?

इससे धूल पूरे कमरे में नहीं फैलती.

सफाई के दौरान सांस के जरिए धूल अंदर जाने का खतरा कम होता है.

सफाई जल्दी खत्म हो जाती है.

किसी अतिरिक्त उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती.

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