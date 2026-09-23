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Pisces Aaj Ka Rashifal: कमाई में सुधार की बन सकती है उम्मीद, भविष्य की आय को पहले से खर्च न करें

Pisces Horoscope Today 23 September 2026, Meen Rashifal: व्यवसाय में नए ग्राहक या नए बाजार से जुड़ने का विचार बन सकता है. अवसर और व्यक्ति दोनों को परखकर आगे बढ़ें.

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Pisces Aaj Ka Rashifal: कमाई में सुधार की बन सकती है उम्मीद, भविष्य की आय को पहले से खर्च न करें
Pisces Aaj Ka Rashifal 23 September 2026 | Meen Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Pisces Horoscope Today 23 September 2026, Meen Rashi ka Rashifal: आज आपका ध्यान परिणाम, उपलब्धि और भविष्य में मिलने वाले लाभ की संभावनाओं पर केंद्रित हो सकता है. किसी संपर्क के माध्यम से ऐसा अवसर मिल सकता है जो अभी छोटा दिखाई दे, लेकिन आगे चलकर उपयोगी साबित हो. इसलिए हर बातचीत को केवल तत्काल लाभ की नजर से न देखें. करियर में नेटवर्किंग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी. किसी पुराने सहकर्मी, ग्राहक या परिचित से दोबारा संपर्क हो सकता है. यदि आपने पहले किसी काम के लिए आवेदन किया था या किसी प्रस्ताव पर बातचीत हुई थी तो उसका फॉलो-अप करने का सही समय है. 

अपनी उपलब्धियों को संक्षिप्त और स्पष्ट तरीके से बताएं. जरूरत से ज्यादा अपनी प्रशंसा करने के बजाय काम का वास्तविक परिणाम सामने रखना अधिक प्रभावशाली रहेगा. 

व्यवसाय में नए ग्राहक या नए बाजार से जुड़ने का विचार बन सकता है. मित्र या परिचित की मदद से कोई कारोबारी संपर्क प्राप्त हो सकता है. फिर भी व्यक्तिगत संबंध और व्यापारिक निर्णय अलग रखें. किसी दोस्त की बात पर बिना हिसाब देखे पैसा लगाना बाद में असहज स्थिति पैदा कर सकता है. साझे काम में लाभ का बंटवारा पहले ही स्पष्ट कर लें. 

आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है, लेकिन आने वाले लाभ को पहले से खर्च करने की योजना न बनाएं. यदि कोई भुगतान मिलने की उम्मीद है तो उसके आधार पर नई देनदारी खड़ी करना उचित नहीं होगा. अतिरिक्त आमदनी का कुछ हिस्सा भविष्य की जरूरत के लिए सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा. लेकिन हर व्यक्ति की राय को अपने लिए सही मान लेना जरूरी नहीं है. कुछ लोग केवल अपने हित के अनुसार सलाह दे सकते हैं. इसलिए अवसर और व्यक्ति दोनों को परखकर आगे बढ़ें.

उपाय: केले के पौधे या भगवान विष्णु के समक्ष पीले पुष्प अर्पित करके ॐ बृं बृहस्पतये नमः का 21 बार जाप करें.
शुभ रंग: हल्का पीला

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