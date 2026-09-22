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Pisces Aaj Ka Rashifal: समय और धन का हिसाब जरूरी, आर्थिक फैसलों में सावधान

Pisces Horoscope Today 22 September 2026, Meen Rashifal: नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ लाभ या प्रोत्साहन से संबंधित चर्चा हो सकती है. सोशल नेटवर्क के माध्यम से मिलने वाले अवसरों में भी तथ्य की पुष्टि करना जरूरी रहेगा.

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Pisces Aaj Ka Rashifal: समय और धन का हिसाब जरूरी, आर्थिक फैसलों में सावधान
Pisces Aaj Ka Rashifal 22 September 2026 | Meen Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Pisces Horoscope Today 22 September 2026, Meen Rashi ka Rashifal: आज लाभ, आय, मित्रों, संपर्कों और लंबे समय से बनाए गए लक्ष्यों पर ध्यान रहेगा. किसी पुराने प्रयास का परिणाम सामने आने से उत्साह बढ़ सकता है. काम के सिलसिले में ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो सकता है जिसके माध्यम से आगे कोई अवसर खुल सके. 

व्यापारियों के लिए ग्राहक नेटवर्क बढ़ाने या पुराने संपर्कों से दोबारा काम प्राप्त करने की संभावना रहेगी. नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ लाभ या प्रोत्साहन से संबंधित चर्चा हो सकती है. हालांकि किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को समझना जरूरी होगा. 

चंद्रमा की दृष्टि आपकी राशि से पंचम भाव पर पड़ रही है. इससे शिक्षा, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और भविष्य की योजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा. पढ़ाई करने वालों के लिए अपनी तैयारी का आकलन करने का दिन है. केवल आत्मविश्वास के भरोसे न रहें; जिस विषय में कमी है, उसे पहचानकर उस पर काम करें. 

मित्रों के बीच आपकी बात को महत्व मिल सकता है, लेकिन हर मित्र को आर्थिक या व्यक्तिगत निर्णयों में शामिल करना आवश्यक नहीं है. किसी समूह की योजना में पैसा लगाने से पहले उसके वास्तविक लाभ को जांच लें. 

सोशल नेटवर्क के माध्यम से मिलने वाले अवसरों में भी तथ्य की पुष्टि करना जरूरी रहेगा. आज आपकी सोच भविष्य की ओर रहेगी और कोई बड़ा लक्ष्य फिर से ध्यान में आ सकता है. उसे पूरा करने के लिए केवल उत्साह पर्याप्त नहीं होगा; समय, धन और उपलब्ध संसाधनों का हिसाब भी रखना होगा. यदि अपेक्षित लाभ में देरी हो रही है तो निराश होकर प्रयास रोकने के बजाय योजना में आवश्यक सुधार करें.

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित कर विष्णु सहस्रनाम में से अपनी सुविधा के अनुसार कुछ श्लोक पढ़ें. किसी कन्या को फल या मीठी वस्तु अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट करें.
शुभ रंगः समुद्री हरा

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