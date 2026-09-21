Pisces Aaj Ka Rashifal: काम में सावधानी और धैर्य जरूरी, बातचीत से मिल सकती है नई दिशा

Pisces Horoscope Today 21 September 2026, Meen Rashi ka Rashifal: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कामकाज में अपनी भूमिका मजबूत करने और फिर आर्थिक अवसरों को पहचानने वाला रहेगा. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में रहेंगे. इसके बाद मकर राशि में पहुंचकर 11वें भाव को सक्रिय करेंगे. इसलिए दिन की शुरुआत पेशेवर जिम्मेदारियों के साथ होगी और दोपहर के बाद संपर्कों, आय तथा भविष्य की योजनाओं से जुड़े परिणामों पर ध्यान बढ़ेगा. सुबह कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय क्षमता परखी जा सकती है. किसी महत्वपूर्ण काम की समय-सीमा नजदी

क हो तो उसे प्राथमिकता देकर पूरा करें. अधिकारी या ग्राहक आपके काम के तरीके पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इसे व्यक्तिगत आलोचना समझने की जरूरत नहीं. शांत होकर तथ्य सामने रखने से स्थिति संभल जाएगी.

व्यवसाय करने वालों को किसी सौदे में अपनी शर्तों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रखना चाहिए. ग्राहक को खुश करने के लिए ऐसी सुविधा देने का वादा न करें जिसे पूरा करना बाद में कठिन हो. यदि किसी प्रोजेक्ट में सहयोगी की आवश्यकता है तो भूमिका पहले तय कर लेना बेहतर रहेगा.

11:15 बजे के बाद चंद्रमा 11वें भाव में आ जाएंगे. इससे संपर्कों से लाभ और आय बढ़ाने के रास्तों पर विचार करने का अवसर मिलेगा. किसी पुराने परिचित के माध्यम से काम मिल सकता है अथवा पहले किए गए प्रयास का परिणाम सामने आ सकता है.

आर्थिक स्थिति को लेकर आशावाद बढ़ सकता है. फिर भी संभावित आय को हाथ में आया धन मानकर खर्च शुरू न करें. यदि कोई अतिरिक्त कमाई का रास्ता सामने आता है तो उसकी स्थिरता और मेहनत दोनों का आकलन करें. निवेश के मामले में लालच से दूरी रखना जरूरी है.

उपाय: सुबह केले के वृक्ष के पास दीपक जलाकर ॐ बृं बृहस्पतये नमः का 21 बार जाप करें.

शुभ रंग: हल्का पीला और समुद्री हरा