जोजोबा से रोजहिप तक, चेहरे का रूखापन दूर करने वाले 5 बेहतरीन फेस ऑयल, जानें कैसे करें इस्तेमाल

जैसे-जैसे तापमान और हवा में नमी कम होती है, त्वचा तेजी से अपनी नमी खोने लगती है, जिससे रूखापन और खिंचाव महसूस हो सकता है. ऐसे में सिर्फ मॉइस्चराइजर ही नहीं, बल्कि सही फेस ऑयल भी आपकी त्वचा को गहराई से पोषण देने और नमी को लॉक करने में मदद कर सकते हैं. जोजोबा, रोजहिप और आर्गन जैसे प्राकृतिक तेल न सिर्फ ड्राई स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, बल्कि चेहरे की नेचुरल चमक भी वापस लाने में मददगार हो सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं 5 ऐसे बेहतरीन फेस ऑयल्स के बारे में, जो रूखेपन से राहत दिला सकते हैं और इन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है?

जोजोबा ऑयल

जोजोबा ऑयल को तकनीकी रूप से एक लिक्विड वैक्स माना जाता है, जो इसे दूसरे सामान्य पौधों के तेलों से अलग बनाता है. इसकी खास बनावट त्वचा की देखभाल के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है. यह त्वचा को गहराई से मॉइस्चर देता है, लेकिन भारी या चिपचिपा महसूस नहीं होता. अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के अनुसार, ड्राई स्किन वाले लोगों को ऐसे उत्पाद चुनने चाहिए जिनमें जोजोबा ऑयल मौजूद हो. यह रूखी और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए सबसे बेहतर माना जाता है.

सूरजमुखी तेल

सूरजमुखी के बीज का तेल लिनोलिक एसिड से भरपूर होता है, जो त्वचा की स्किन बैरियर को मजबूत बनाने में मदद करता है. यह त्वचा से नमी के नुकसान को कम करता है और उसे लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखता है. यही वजह है कि सर्दियों में जब त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है, तब यह तेल काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. यह खासतौर पर ड्राई स्किन और कमजोर स्किन बैरियर वाली त्वचा के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है.

नारियल तेल

नारियल तेल लंबे समय से त्वचा को मुलायम और मॉइस्चराइज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है. यह त्वचा की नमी बढ़ाने में मदद करता है. सर्दियों में जब शरीर, हाथ, कोहनी, घुटने और एड़ियां ज्यादा रूखी हो जाती हैं, तब नारियल तेल काफी फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, चेहरे पर नारियल तेल हर किसी के लिए सही नहीं होता. अगर, आपकी त्वचा पर आसानी से मुंहासे निकल आते हैं या पोर्स बंद होने की समस्या रहती है, तो नारियल तेल की बजाय हल्का और नॉन-कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना बेहतर हो सकता है.

रोजहिप ऑयल

रोजहिप ऑयल में फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यह फेस केयर में काफी लोकप्रिय है. इसे त्वचा को शांत करने और उसकी मरम्मत में मददगार माना जाता है. सर्दियों में यह त्वचा को नमी देने और उसे मुलायम बनाए रखने में मदद कर सकता है. हालांकि, कई ब्यूटी ब्रांड इसे नेचुरल रेटिनॉल कहकर झुर्रियां खत्म करने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसे दावों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया माना जाता है. असल में रोजहिप ऑयल को त्वचा को मॉइस्चराइज और पोषण देने वाले एक अच्छे फेस ऑयल के रूप में देखना ज्यादा सही है.

आर्गन ऑयल

आर्गन ऑयल एक पौधे से मिलने वाला तेल है, जिसका इस्तेमाल कई ब्यूटी और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स में किया जाता है. सर्दियों में इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह त्वचा को मुलायम बनाता है और रूखेपन को कम करने में मदद करता है.

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