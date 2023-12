New Year 2024 Vastu Tips: न्यू ईयर की शुरुआत से पहले ही घर से बाहर कर दें ये 5 चीजें नहीं तो साल भर नहीं होगी बरकत

New Year Vastu Tips : यह चीजें घर से निकाल दें, घर में बनी रहेगी शांति.

5 Tips For Good Start In New Year 2024: क्या आप भी चाहते हैं कि आपका नया साल खुशियों से भरा हुआ रहे और घर में सुख शांति और समृद्धि आए. तो एक बार अपने घर के वास्तु (Vastu) पर नजर डालें, क्योंकि वास्तु के अनुसार अगर जाने अनजाने में घर में कुछ ऐसी चीज रखी रह गई जिससे नेगेटिव एनर्जी (Negative Energy) घर में फैलती है, तो आपका आने वाला साल बुरा हो सकता है. ऐसे में नए साल की (New Year 2024) शुरुआत होने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आए तो इन पांच चीजों को घर से बाहर निकाल कर फेंक दें.