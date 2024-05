Nautapa 2024 Upay: 9 दिन सूरज बरपेगा कहर, नौतपा में जरूर करें ये काम, मिलेगा मान-सम्मान

Nautapa 2024 Upay : इस साल 25 मई से नौतपा (Nautapa) की शुरुआत हो रही है जिसका समापन 2 जून को हो जाएगा. नौतपा के दिनों (Nautapa Days) में सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं. जिससे लोगों को तेज धूप और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल सूर्य 24 मई को मध्य रात्रि 3 बजकर 16 मिनट पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और नौतपा की शुरुआत हो जाएगी. इस दौरान रोहिणी नक्षत्र में सूर्य देव की तेज गर्मी झेलनी पड़ सकती है. हिंदू धर्म में नौतपा का विशेष महत्व बताया गया है. इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए आइए जानते हैं विस्तार से.

Advertisement

एकदंत संकष्टी चतुर्थी पर गणपति की अराधना में करे इस स्तोत्र का पाठ, कष्टों में मिल जाएगी मुक्ति



नौतपा 2024 क्या करें क्या ना करें (Nautapa What to do and donts)



1. कब लगता है नौतपा?

हर साल सूर्य 15 दिनों के लिए रोहिणी नक्षत्र में गोचर करता है और इन्हीं 15 दिन के शुरुआती नौ दिनों को नौतपा कहा जाता है. नौतपा के नौ दिनों में सूर्य और पृथ्वी आमने-सामने होते हैं. जिसे नौतपा कहा जाता है.



2. क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र

ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि रोहिणी तपती है तो उस समय हवा, तूफान, आंधी व बादल आते हैं. हालांकि हमेशा ये देखने को मिलता है कि नौतपा में कम से कम हल्की बारिश तो जरूर होती है और आखिरी दो दिनों तक आंधी-तूफान और बारिश की संभावनाएं बनने लगती है.



3. नौतपा के 9 दिनों में क्या करें?

Advertisement

-नौतपा में तेज गर्मी होती है, इस दौरान सूर्य की आराधना करें व सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें. ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है. इसके अलावा इस दौरान आप घर पर रहकर ही भगवान की आराधना करें.



-नौतपा में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना भी फायदेमंद माना जाता है. नौतपा के दौरान सूर्यनारायण की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है.



-ऐसे में ठंडी चीजों का सेवन करें. पानी, छाछ, दही, नारियल पानी और नींबू का सेवन लाभकारी माना जाता है.



क्या ना करें?

-नौतपा में बिना किसी काम के बार-बार घर से बाहर निकलने से बचें. इस दौरान बच्चों को भी बाहर जाने से रोकें.



-अगर कोई आपके दरवाजे कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ वापस ना जानें दें. कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)