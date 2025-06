Morning habits : सुबह उठकर जरूर करें ये 5 काम, आपका पूरा दिन बीतेगा अच्छा

Morning time remedy : सुबह का समय एक नई ऊर्जा, नई उम्मीद और उमंग लेकर आता है. इसलिए आपको अपने दिन की शुरूआत हमेशा अच्छी करनी चाहिए. आप सुबह की शुरूआत जैसे करेंगे वैसा ही पूरा दिन रहेगा. शास्त्र और विज्ञान दोनों ही सुबह के समय को बहुत महत्व देते हैं. ऐसे में आप अपने सुबह की शुरूआत 5 कामों से कर लेते हैं तो फिर आपका पूरा दिन (What 5 things to do after waking up in the morning) अच्छा बीतेगा.

सुबह उठकर कौन से 5 काम करें

सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले आप अपनी दोनों हेथेलियों को जोड़कर देखें साथ ही "कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती। करमूले तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्।" मंत्र का जाप करिए. इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों को स्पर्श कराइए. इससे आपका दिन बहुत सकारात्मक बीतेगा. फिर आप धरती मां को स्पर्श करें, और हाथ जोड़कर 'समुद्र-वसने देवि, पर्वत-स्तन-मंडिते। विष्णु-पत्नि नमस्तुभ्यं, पाद-स्पर्शं क्षमस्व में' मंत्र का उच्चारण करिए. यह भी आपके दिन को सकारात्मक रखेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे. ये दोनों चीजें करने के बाद आपको 5 देवताओं का नाम लेना है, जिसमें श्री प्रहलाद महाराज, बजरंग बली, नारद जी महाराज, माता शबरी और कुल के देवी-देवता हैं. इसके बाद आप अपने माता-पिता के पैर छुएं. फिर आप सूर्य देव को नमस्कार करें. अंत में आप व्यायाम करें और फिर स्नान-थ्यान करके अपना दिन शुरू करें.

