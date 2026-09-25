विज्ञापन
विशेष लिंक

Meen Aaj Ka Rashifal: यात्रा और खानपान पर खर्च बढ़ने के संकेत, बजट संभालकर चलें

Meen Horoscope Today 25 September 2026, Meen Rashifal: व्यापारियों को खर्च और लाभ के बीच संतुलन देखना होगा. यदि कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज भेजना हो तो अंतिम बार उसकी जांच जरूर करें.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Meen Aaj Ka Rashifal: यात्रा और खानपान पर खर्च बढ़ने के संकेत, बजट संभालकर चलें
Meen Aaj Ka Rashifal 25 September 2026 | Meen Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Meen Horoscope Today 25 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज आपका स्वभाव थोड़ा अंतर्मुखी रह सकता है. बाहरी गतिविधियों के बीच भी मन बार-बार उन विषयों की ओर लौटेगा जिन्हें आप अकेले में समझना चाहते हैं. किसी पुराने निर्णय की समीक्षा या भविष्य की योजना पर शांत होकर विचार करने के लिए समय निकालना उपयोगी रहेगा. 

आर्थिक मामलों में अनियोजित खर्च की संभावना है. यात्रा, ऑनलाइन खरीदारी, घर से बाहर भोजन या किसी दूसरे व्यक्ति की मदद के कारण बजट प्रभावित हो सकता है. आज पैसा कहां जा रहा है, इसका छोटा-सा हिसाब रखना जरूरी होगा. किसी को भावुक होकर रकम देने से पहले यह तय करें कि वह आपकी अपनी आवश्यकताओं को प्रभावित तो नहीं करेगा. 

नौकरी में काम तो रहेगा, लेकिन मन पूरी तरह उसमें लगा रहना कठिन हो सकता है. यदि कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज भेजना हो तो अंतिम बार उसकी जांच जरूर करें. दूर बैठे किसी व्यक्ति या दूसरी जगह की टीम से काम करते समय संदेश के अर्थ को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है, इसलिए जरूरी बात लिखित रूप में स्पष्ट रखें. 

व्यापारियों को खर्च और लाभ के बीच संतुलन देखना होगा. प्रचार, यात्रा या नए संपर्क बनाने पर पैसा लग सकता है, लेकिन उसका तत्काल परिणाम न मिले तो निराश न हों. दूसरी ओर, केवल उम्मीद के आधार पर लगातार पैसा खर्च करते रहना भी उचित नहीं होगा. किसी योजना के लिए स्पष्ट बजट सीमा तय करें. ध्यान, प्रार्थना, पढ़ना या शांत वातावरण में कुछ समय बिताना मन को व्यवस्थित करने में सहायता करेगा. किसी भय या नकारात्मक कल्पना को आध्यात्मिक संकेत मानकर परेशान होने से बचें.

उपाय: किसी जलाशय के किनारे या मंदिर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपनी ओर से छोटा सहयोग करें.
शुभ रंग: धुंधला सफेद

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Meen Rashifal, Meen Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com