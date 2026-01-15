विज्ञापन
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या के 10 महाउपाय, जिसे करते ही दूर होगा पितृदोष और बरसेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद

Mauni Amavasya Remedies: माघ मास की जिस अमावस्या को मौनी अमावस्या महापर्व के रूप में जाना जाता है, उस दिन दुख-दुर्भाग्य को दूर करने और सुख-सौभाग्य को पाने के लिए आखिर क्या करना चाहिए? पितरों की पूजा से लेकर स्नान-दान से जुड़े जरूरी नियम और उपाय को जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख. 

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या के अचूक उपाय
Mauni Amavasya Ke Achuk Upay: सनातन परंपरा में माघ मास के कृष्णपक्ष की पंद्रहवीं तिथि यानि अमावस्या तिथि का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. हिंदू धर्म में इसे मौनी और माघी अमावस्या के नाम से जाना जाता है. यह साल की सबसे पवित्र अमावस्या मानी जाती है, जिस पर मौन रहकर अपने आराध्य देवी या देवता की साधना-आराधना करने पर साधक के जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के महापर्व पर स्नान-दान से लेकन पूजन-हवन तक के उपाय को करने से जीवन से जुड़े सारे पाप और दूर होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है. आइए मौनी अमावस्या के दिन मनोकामनाओं को पूरा करने वाले 10 महाउपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

मौनी अमावस्या के 10 उपाय | Mauni Amavasya Remedies

1. मौनी अमावस्या पर मौन और गंगा स्नान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. हिंदू मान्यता के अनुसार मौन रहकर साधना करने पर मनुष्य का मन संतुलित रहता है और उसके भीतर सकारात्मक उर्जा बनी रहती है. मौन साधना करने पर व्यक्ति को वाणी से संबंधित किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है. 

2. मौनी अमावस्या के पर्व को पितरों की पूजा के लिए उत्तम माना गया है. ऐसे में इस दिन विशेष रूप से पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करना चाहिए. यदि ये न संभव हो पाए तो पितरों के निमित्त अन्न, धन और गरम वस्त्र का दान करें. 

3. हिंदू मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के पर्व पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर पितरों के लिए स्नान-ध्यान करने के बाद गंगाजल के साथ कुश और काले तिल मिलाकर पितरों का तर्पण करना चाहिए. 

4. पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को मौनी अमावस्या वाले दिन स्नान-ध्यान के बाद विशेष रूप से पितृसूक्त या पितृकवच का पाठ करना चाहिए.  मौनी अमावस्या के दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए सायंकाल अपने घर के दक्षिण दिशा में सरसों के ​तेल का चौमुखा दीया जलाना चाहिए. 

5. मौनी अमावस्या के दिन तुलसी शाम के समय तुलसी जी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उसकी परिक्रमा करके सुख-समृद्धि और सौभाग्य की कामना करें. हिंदू मान्यता के अनुसार तुलसी जी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, ऐसे में धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा का यह उपाय करना बिल्कुल न भूलें. 

6. मौनी अमावस्या पर तुलसी की तरह पीपल के पेड़ की पूजा भी अत्यंत ही शुभ और फलदायी मानी गई है. ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में दूध मिला जल अर्पित करने के साथ दीपदान और परिक्रमा अवश्य करें. 

7. सनातन परंपरा में किसी भी पर्व या पूजा का पुण्यफल पाने के लिए स्नान के साथ दान को उत्तम उपाय माना गया है. ऐसे में मौनी अमावस्या का पुण्यफल पाने के लिए व्यक्ति को इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार गर्म कपड़े, अन्न, पका हुआ भोजन और धन का दान करना चाहिए. 

8. हिंदू मान्यता के अनुसार तमाम तरह के दान में गुप्त दान को सबसे उत्तम माना गया है. ऐसे में मौनी अमावस्या का पुण्यफल पाने के लिए व्यक्ति को दान का महिमामंडन करने की बजाय उसे गुप्त रूप से करना चाहिए. दूसरों की मदद या फिर कहें दान अहसास कराकर न करें. 

9. हिंदू मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन दिव्यांग लोगों को विशेष रूप से काले कंबल, काले जूते, चाय की पत्ती, काली उड़द की दाल, आदि का दान करने से व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु और केतु संबंधी दोष दूर होते हैं. 

10. हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी होती है. ऐसे में धन-धान्य की कामना करने वाले व्यक्ति को अमावस्या के दिन अपने पूरे घर की सफाई करने के बाद बेकार चीजों को बाहर निकाल देना चाहिए और शाम के समय पूरे घर में दीया जला कर मां लक्ष्मी विशेष साधना-आराधना करनी चाहिए. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

