विज्ञापन
विशेष लिंक

Mangal Ke Upay: कुंडली में मंगल ने मचा रखा हो दंगल तो दोष दूर करने के लिए करें ये सरल उपाय

Mangal Dosh Ke Upay: ज्योतिष में भले ही मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह माना गया है, लेकिन यदि कुंडली में इसके दोष को दूर करके इसे बली बना लिया जाए तो इससे ज्यादा कल्याणकारी, दुखहर्ता और ऋणहर्ता कोई दूसरा ग्रह नहीं होता है. मंगल दोष दूर करने वाले सरल सनातनी उपाय को जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

Read Time: 3 mins
Share
Mangal Ke Upay: कुंडली में मंगल ने मचा रखा हो दंगल तो दोष दूर करने के लिए करें ये सरल उपाय
Mars Astro Remedies: मंगल दोष दूर करने के सरल ज्योतिष उपाय
NDTV

Mars Astrology Remedies: ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भूमि, रक्त और क्रोध का कारक माना जाता है. नवग्रहों में सेनापति कहलाने वाला मंगल यदि कुंडली में कमजोर या फिर कहें पीड़ित हो तो व्यक्ति को जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे जातक को हर समय गुस्सा आता है और वह छोटी-छोटी बातों पर लोगों से लड़ने लगता है. मंगल से जुड़ा दोष विवाह में देरी और दांपत्य जीवन में दिक्कतें पैदा करता है.

मंगल दोष से पीड़ित व्यक्ति को भूमि-भवन का सुख नहीं मिलता है और उसके अपने भाई-बंधुओं के साथ संबंध अक्सर खराब रहते हैं. आइए जानते हैं कि आज मंगलवार के दिन किन सरल सनातनी उपायों को करने से मंगल दोष दूर होता है.

मंगल दोष के सरल सनातनी उपाय

  • यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो उसे दूर करने के लिए मंगलवार के दिन पवनपुत्र हनुमान जी की उपासना करें. हिंदू मान्यता के अनुसार बजरंगी की साधना से मंगल दोष के कारण होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है.
  • हिंदू मान्यता के अनुसार मंगल दोष को दूर करने के लिए कर्तिकेय स्तोत्र का पाठ और भगवान कीर्तिकेय की पूजा भी अत्यंत ही शुभ और लाभप्रद रहती है.
Latest and Breaking News on NDTV
  • ज्योतिष के अनुसार किसी भी ग्रह विशेष के दोष को दूर करने और उसके शुभ फल पाने के लिए पूजा के साथ व्रत का विधान बताया गया है. मान्यता है कि मंगलवार का व्रत विधि-विधान से करने पर मंगल दोष दूर होता है. इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है.

Saturday Astro Tips: अगर जीवन में शनि ने बरपा रखा हो कहर तो भूलकर भी शनिवार के दिन न करें ये 7 काम 

  • मंगल दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को किसी विद्वान ज्योतिषी से मंगल यंत्र को प्राण-प्रतिष्ठित करवा कर प्रतिदिन उसकी पूजा करनी चाहिए.
  • ज्योतिष के अनुसार मंगल देव की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को मंगलवार के दिन उनके मंत्र 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' का जप लाल रंग के उनी आसन पर बैठकर करना चाहिए.
  • ज्योतिष में किसी भी ग्रह विशेष की अशुभता को दूर करने और उसके शुभ फल पाने के लिए पूजा, व्रत के साथ दान का भी बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है. मान्यता है कि मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मंगल से जुड़ी वस्तुओं जैसे मसूर की दाल, गुड़, गेहूं, तांबा और लाल रंग के कपड़े दान करने पर मंगल दोष दूर होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mangal Ke Upay, Mars Astro Remedies, Mangal Dosha Remedies, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com