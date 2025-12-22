विज्ञापन
Purnima calendar 2026: साल 2026 में कब-कब पड़ेगा पूर्णिमा का पर्व? नोट कर लें स्नान-दान और व्रत की सही तारीख

Purnima 2026 Date: हिंदू धर्म में प्रत्येक मास के शुक्लपक्ष की पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है क्योंकि यह भगवान विष्णु और चंद्र देवता का आशीर्वाद दिलाने के साथ कई पर्वों को लिए हुए है. जिस पूर्णिमा पर स्नान, दीपदान और साधना-आराधना का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है साल 2026 में वह कब-कब पड़ेगी, जानने के लिए देखें पूर्णिमा 2026 का पूरा कैलेंडर.

2026 Mein Purnima Kab Kab Hai: सनातन परंपरा में जिस पूर्णिमा तिथि को भगवान श्री विष्णु और चंद्र देवता की विशेष पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना गया है, उसकी साल 2026 में पौष पूर्णिमा से होगी और समाप्ति मार्गशीर्ष पूर्णिमा से होगी. अमूमन प्रत्येक मास में एक पूर्णिमा पड़ती है, जिसके कारण पूरे साल में कुल 12 पूर्णिमा होती है लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण कुल 13 पूर्णिमा रहेगी. हिंदू धर्म में जिस पूर्णिमा के दिन स्नान-दान, साधना-आराधना और व्रत को करने से कष्टों से मुक्ति और कामनाओं की पूर्ति होती है, आइए जानते हैं कि साल 2026 में वो कब-कब पड़ेगी. 

पौष पूर्णिमा व्रत : 03 जनवरी 2026

साल 2026 की पहली पूर्णिमा जनवरी महीने की शुरुआत में पड़ेगी. पौष मास की यह पूर्णिमा 03 जनवरी 2026 को पड़ेगी. पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा तिथि 03 जनवरी 2026 की शाम को 06:53 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 03 जनवरी 2026 को दोपहर 03:32 बजे समाप्त होगी. 

माघ पूर्णिमा व्रत : 01 फरवरी 2026 

माघ मास की यह पूर्णिमा तिथि 01 फरवरी 2026 को प्रात:काल 05:52 पर प्रारंभ होकर अगले दिन 02 फरवरी 2026 को पूर्वाह्न 03:38 बजे समाप्त होगी. ऐसे में माघी पूर्णिमा का व्रत 01 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा. 

फाल्गुन पूर्णिमा व्रत : 03 मार्च 2026 

फाल्गुन मास की पूर्णिमा 03 मार्च 2026 को पड़ेगी. पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 02 मार्च 2026 की शाम को 05:55 प्रारंभ होकर अगले दिन 03 मार्च 2026 को सायंकाल 05:07 बजे तक रहेगी.

चैत्र पूर्णिमा व्रत : 01 अप्रैल 2026

चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत 01 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा. इस मास में पूर्णिमा तिथि 01 अप्रैल 2026 को प्रात:काल 07:06 प्रारंभ होकर अगले दिन 02 अप्रैल 2026 को प्रात:काल 07:41 बजे समाप्त होगी. 

चैत्र पूर्णिमा स्नान-दान : 02 अप्रैल 2026

चूंकि चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 01 अप्रैल 2026 को प्रात:काल 07:06 प्रारंभ होकर अगले दिन 02 अप्रैल 2026 को प्रात:काल 07:41 बजे समाप्त होगी. ऐसे में स्नान-दान की पूर्णिमा का पर्व 02 अप्रैल 2026 को मनाना ही उचित रहेगा. 

वैशाख पूर्णिमा व्रत : 01 मई 2026

वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि 01 मई 2026 को पड़ेगी. इस मास की यह पूर्णिमा 30 अप्रैल 2026 को रात्रि 09:12 बजे से प्रारंभ होकर 01 मई 2025 को रात्रि में 10:52 बजे समाप्त होगी. 

अधिक मास का पूर्णिमा व्रत : 30 मई 2026 

ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा तिथि 30 मई 2026 को 11:57 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 31 मई 2026 को दोपहर 02:14 बजे समाप्त होगी. ऐसे में अधिक मास का पूर्णमा व्रत 30 मई 2026 को रखना उचित रहेगा. 

अधिक मास का पूर्णिमा स्नान-दान : 30 मई 2026 

स्नान-दान की दृष्टि से अधिक मास की पूर्णिमा 31 मई 2026 को मनाना उचित रहेगा क्योंकि ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा तिथि 30 मई 2026 को 11:57 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 31 मई 2026 को दोपहर 02:14 बजे समाप्त हो रही है. 

ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत : 29 जून 2026

ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा इस साल 29 जून 2026 को पड़ेगी. पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा 29 जून 2026 को पूर्वाह्न 03:06 बजे प्रारंभ होकर 30 जून 2026 को प्रात:काल 05:26 बजे तक रहेगी. 

आषाढ़ पूर्णिमा व्रत : 29 जुलाई 2026

आषाढ़ मास की पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई 2026 को मनाया जाएगा. पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई 2026 को सायंकाल 06:18 बजे प्रारंभ होकर 29 जुलाई 2026 को सायंकाल 08:05 बजे तक रहेगी. 

श्रावण पूर्णिमा व्रत : 27 अगस्त 2026 

पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा ति​थि 27 अगस्त 2026 को प्रात:काल 09:08 प्रारंभ होकर अगले दिन 28 अगस्त 2026 को प्रात:काल 09:48 बजे तक रहेगी. ऐसे में श्रावण पूर्णिमा का व्रत 27 अगस्त को रखना उचित रहेगा. 

श्रावण पूर्णिमा स्नान-दान : 28 अगस्त 2026 

चूंकि श्रावण मास की पूर्णिमा ति​थि 27 अगस्त 2026 को प्रात:काल 09:08 प्रारंभ होकर अगले दिन 28 अगस्त 2026 को प्रात:काल 09:48 बजे तक रहेगी. ऐसे में स्नान-दान के लिए श्रावण पूर्णिमा को उदया तिथि में 28 अगस्त 2026 वाले दिन मनाया जाना उचित रहेगा. 

भाद्रपद पूर्णिमा व्रत : 26 सितंबर 2026

भाद्रपद मास की शुक्ल पूर्णिमा 26 तिसंबर 2026 को मनाई जाएगी. इस माह में पूर्णिमा तिथि 25 सितंबर 2025 को रात्रि 11:06 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन 26 सितंबर 2026 को रात्रि 10:18 बजे तक रहेगी.

आश्विन पूर्णिमा व्रत : 25 अक्टूबर 2025 

आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर 2026 को प्रात:काल 11:55 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन 26 अक्टूबर 2026 को प्रात:काल 09:41 बजे समाप्त होगी. ऐसे में आश्विन पूर्णिमा 25 अक्टूबर को मनाया जाना उचित रहेगा. 

आश्विन पूर्णिमा स्नान-दान के लिए : 26 अक्टूबर 2025 

स्नान-दान के लिए आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 26 अक्टूबर 2026 को मनाया जाना उचित रहेगा क्योंकि आश्विन पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर 2026 को प्रात:काल 11:55 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन 26 अक्टूबर 2026 को प्रात:काल 09:41 बजे समाप्त होगी. 

कार्तिक पूर्णिमा व्रत : 24 नवंबर 2026 

पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि् 23 नवंबर 2026 की सुबह 11:42 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन 24 नवंबर 2026 को 08:23 बजे तक रहेगी. ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 24 नवंबर 2026 को मनाया जाना उचित रहेगा. 

मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत : 23 दिसंबर 2026

पंचांग के अनुसार दिसंबर महीने में पड़ने वाली मार्गशीर्ष की पूर्णिमा तिथि 23 दिसंबर 2026 को प्रात:काल 10:47 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 24 दिसंबर 2026 को प्रात:काल 06:57 बजे तक रहेगी. ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत 23 दिसंबर 2026 को रखा जाना उचित रहेगा. 

