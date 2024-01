Mandir Cleaaing: मंदिर की सफाई करने से पहले जान लें ये नियम, इस दिन पूजा घर को साफ करने के मिलते है कई फायदे

कहते हैं इस दिन अगर मंदिर की साफ सफाई (mandir safai) की जाए तो घर से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं.

When And How To Clean Mandir: कहते हैं जिस जगह पर भगवान विराजमान रहते हैं, वहां हमेशा साफ-सफाई रखनी चाहिए. न केवल बाहर के मंदिरों में बल्कि घर के पूजा ग्रह में भी साफ-सफाई (cleanliness) का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देवी-देवताओं को सफाई बहुत प्रिय होती है. लेकिन अक्सर लोगों का सवाल रहता है कि हमें मंदिर की सफाई (Mandir Cleaning) कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं मंदिर की सफाई (Mandir cleaning niyam) करने का दिन और नियम.