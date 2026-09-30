Libra Aaj Ka Rashifal: रिश्तों में बातचीत से समाधान निकल सकता है, अचानक खर्च की स्थिति बन सकती है

Libra Horoscope Today 30 September 2026, Tula Rashi ka Rashifal: आज आपके सप्तम भाव में चंद्रमा होने से किसी दूसरे व्यक्ति के निर्णय का सीधा असर आपकी योजनाओं पर पड़ सकता है. ग्राहक, जीवनसाथी या कारोबारी सहयोगी के साथ हुई चर्चा किसी रुके हुए विषय को आगे बढ़ा सकती है. हालांकि सामने वाले की सहमति को स्थायी वादा समझने की जल्दबाजी न करें.

नौकरी में टीम के साथ काम करने का अवसर मिलेगा. किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सामने अपनी बात रखने के लिए समय ठीक है, लेकिन अपनी उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने से बचें. सहकर्मी की बात से असहमति हो तो सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देने के बजाय व्यक्तिगत बातचीत बेहतर रहेगी.

व्यापार में नई साझेदारी अथवा पुराने सहयोग को मजबूत करने का विचार बन सकता है. दोपहर से पहले समझौते की बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन वित्तीय शर्तों को स्पष्ट किए बिना अंतिम स्वीकृति न दें. ग्राहक को खुश करने के लिए ऐसी समय-सीमा न बताएं जिसे पूरा करना कठिन हो.

दोपहर 1:13 बजे के बाद चंद्रमा अष्टम भाव में चले जाएंगे. इसके साथ ही आर्थिक और गोपनीय मामलों में सावधानी बढ़ानी होगी. संयुक्त धन, बीमा, टैक्स, कर्ज या किसी दूसरे व्यक्ति के पैसों से जुड़े विषय में दस्तावेज अच्छी तरह जांचें. अचानक खर्च सामने आ सकता है, इसलिए पूरी राशि पहले से किसी एक योजना में न बांधें.

कार्यक्षेत्र में किसी गोपनीय जानकारी की सुरक्षा भी जरूरी रहेगी. ऑफिस की आंतरिक चर्चा बाहर साझा करने से समस्या उत्पन्न हो सकती है. इसी तरह किसी दूसरे व्यक्ति की निजी बात को आगे पहुंचाने से दूरी बनाए रखें.

उपाय: किसी जरूरतमंद महिला को कांच की चूड़ियां भेंट करें.

शुभ रंग: गुलाबी-सफेद

