विज्ञापन
विशेष लिंक

कैसे मनाएं भगवान श्री कृष्ण की छठी, जानें पूरी विधि और इसका धार्मिक महत्व? 

Krishna Chhathi 2025: भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद अब कान्हा के भक्त उनकी छठी से जुड़े पावन पर्व को मना रहे हैं. यदि आप अपनी मान्यता और कृष्ण पूजा के आधार पर आज उनकी छठी मना रहे हैं तो उससे जुड़ी विधि और उसका धार्मिक महत्व जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख.

Read Time: 3 mins
Share
कैसे मनाएं भगवान श्री कृष्ण की छठी, जानें पूरी विधि और इसका धार्मिक महत्व? 
भगवान श्री कृष्ण की छठी पूजा की विधि

Laddu Gopal Ki Chatti 2025: सनातन परंपरा में किसी बच्चे के जन्म के बाद जिस तरह उसकी छठी मनाई जाती है, कुछ वैसे ही कान्हा के भक्त जन्माष्टमी के ठीक छठवें दिन उनका छठी पर्व बड़ी धूम-धाम से मनाते हैं. छठी पूजा की परंपरा को निभाने के लिए इस दिन कृष्ण भक्त अपने लड्डू गोपाल को विधि-विधान से स्नान कराने के बाद उन्हें नये वस्त्र पहना कर उनका पूजन करते हैं. आइए जिस छठी माता की पूजा से बच्चे को बुरी नजर नहीं लगती और वह हमेशा खुशहाल रहता है, उसकी पूजा की विधि और धार्मिक महत्व के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

कैसे करें कान्हा की छठी पूजा 

कान्हा की छठी पूजा करने के लिए लोग अपने पूजा घर को बिल्कुल जन्माष्टमी पर्व की तरह पुष्प और लाइट आदि से सजाते हैं. यदि आप कान्हा की पूजा दोपहर में करना चाहते हैं तो आप इसे अभिजित मुहूर्त में यानि प्रात: 11 बजक 58 मिनट से लेकर 12 बजकर 50 मिनट के बीच में कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपनी आस्था के अनुसार शाम को भी यह पावन पर्व विधि-विधान से मना सकते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

कान्हा की छठी पूजा करने के लिए सबसे पहले आप तन और मन से पवित्र हो जाएं. इसके बाद अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से फिर उसके बाद गंगाजल या पवित्र जल से स्नान कराए. इसके बाद उन्हें साफ कपड़े से पोछकर नए वस्त्र, आभूषण आदि पहनाएं. कान्हा का श्रृंगार करते समय उन्हें मोर पंख और मुरली अवश्य अर्पित करें. इसके बाद कान्हा को चंदन, केसर, हल्दी आदि से तिलक करें और फल-फूल आदि चढ़कार धूप-दीप दिखाएं. इसके बाद कान्हा को जो भी आपने भोग बनाया हो उसे अर्पित करें और उनके नाम का मंत्र जप करें. 

Latest and Breaking News on NDTV

छठी पर इन चीजों का लगाया जाता है भोग 

कान्हा की छठी की पूजा में भगवान श्री कृष्ण को लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार तमाम चीजों जैसे कढ़ी-चावल, पंचामृत, माखन-मिश्री, फल, मिठाई आदि का भोग लगाते हैं. आप भी इनमें इनमें जो कुछ उपलब्ध हो उसका भोग लगाकर कान्हा को प्रसन्न कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि आपका भोग बगैर तुलसी पत्र के अधूरा है. इसलिए भोग के साथ तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं. 

Ganesh Chaturthi 2025: कब है गणेश चतुर्थी? जानें गणपति स्थापना की विधि, शुभ मुहूर्त और विसर्जन की तारीख

छठी पूजा का धार्मिक महत्व 

मान्यता है कि जन्माष्टमी के छठवें दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि-विधान से छठी पूजा करने पर उनकी कृपा भक्तों पर हर समय बनी रहती है. मान्यता है कि छठी माता की पूजा करने पर नवजात शिशु आपदाओं से बचता रहता है, उसी प्रकार कान्हा की छठी पूजा करने पर कृष्ण भक्त भी तमाम बलाओं से पूरे साल बचा रहता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lord Krishna Chhati 2025, Chhati Puja, Lord Krishna, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com