Kharmas 2022: खरमास आज से खरमास, ऐसे करेंगे दान तो मिलेगी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा

खरमास में भले ही मांगलिक कार्य पर रोक लग जाती है, लेकिन इस अवधि में की गई पूजा-पाठ करने से कई गुणा अधिक लाभ प्राप्त होता है. बता दें कि खरमास में सफला एकादशी का व्रत 19 दिसंबर 2022 को रखा जाएगा. एकादशी का व्रत पाप कर्मों से मुक्ति दिलाता है, सफला एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु का दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें. ये उपाय धन प्राप्ति के लिए बहुत फलदायी साबित होता है.

खरमास के महीने में हर रोज सूर्य पूजा करना और आदित्य ह्रदय स्त्रोत का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है. कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य देवता को अर्घ्य जरूर दें.इस दौरान ऊं भास्कराय नम: मंत्र का जाप करें. इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और मान-सम्मान बढ़ेगा.

Guru Gochar 2023: नए साल में खुल सकती है इन लोगों की बंद किस्मत, गुरु ग्रह की कृपा से होगा भाग्योदय!

Adhik Maas 2023: 19 साल बाद नए साल में बनेंगे अद्भुत योग, 2 माह तक लगातार बरसेगी शिवजी की कृपा

