कामिका एकादशी व्रत का पारण आज, जानें सही विधि और शुभ समय

Kamika Ekadashi: एकादशी सनातन धर्म के पवित्र और शुभ दिनों में से एक मानी जाती है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना की जाती है. कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026 यानी रविवार को रखा गया. यह सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है. इस दिन भगवान विष्णु के श्रीधर रूप की पूजा करने और व्रत रखने से सभी पाप नष्ट होते हैं और पितृ दोष दूर होता है. रविवार को कामिका एकादशी का व्रत रखने के बाद आज यानी सोमवार को पारण किया जाएगा. चलिए आपको बताते हैं कामिका एकादशी व्रत का पारण, शुभ मुहूर्त और मंत्र.

कामिका एकादशी पारण शुभ समय

पारण तिथि- 10 अगस्त 2026

समय- प्रातः 05:47 बजे से 08:00 बजे तक

द्वादशी तिथि समापन- सुबह 08:00 बजे

कामिका एकादशी व्रत कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति से अनजाने में गंभीर पाप हो गया था. अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए उसने एक ऋषि से उपाय पूछा. तब ऋषि ने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी. उस व्यक्ति ने पूरे विधि-विधान से व्रत किया और भगवान विष्णु की आराधना की. व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई. तभी से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया.

पारण विधि और नियम

तुलसी दल और जल- व्रत का पारण सबसे पहले भगवान विष्णु को अर्पित किया गया तुलसी दल और चरणामृत या पवित्र जल ग्रहण करके करें.



ब्राह्मण या जरूरतमंद दान- भोजन ग्रहण करने से पहले अपनी क्षमतानुसार किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, फल या दक्षिणा का दान अवश्य दें.



सात्विक भोजन- पारण के समय केवल सात्विक आहार यानी बिना लहसुन-प्याज का भोजन ही खाएं.

द्वादशी पूजा के चरण

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें.

घर के पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं.

भगवान को पुनः पुष्प, चंदन और तुलसी दल अर्पित कर क्षमा प्रार्थना करें.

सावन सोमवार का दिन होने के कारण पारण के पश्चात शिवजी की भी विधि पूर्वक आराधना करें.

कामिका एकादशी मंत्र

कामिका एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करके और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का उच्चारण करते हुए जल या तुलसी पत्र ग्रहण करें.

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