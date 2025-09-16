Indira Ekadashi 2025 Rules: पुण्य को पाने और पाप से बचने के लिए इंदिरा एकादशी व्रत में क्या करें और क्या न करें?

Indira Ekadashi Vrat 2025 Do's and Dont's: सनातन परंपरा में प्रत्येक मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि को अत्यंत ही पवित्र और पुण्यदायी बताया गया है. मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु की विधि-विधान से पूजा करने पर व्यक्ति को सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उस पर हर समय श्री हरि का आशीर्वाद बना रहता है. अत्यंत ही पुण्यदायी माने जाने वाली इ​स तिथि का महत्व तब और बढ़ जाता है जब यह आश्विन मास में पड़ती है.

हिंदू धर्म में इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा गया है जो पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है. हिंदू मान्यता है कि इस व्रत को करने पर दिवंगत परिजनों की आत्माओं को सद्ग​ति मिलती है. शास्त्रों में इंदिरा एकादशी तिथि को लेकर कुछेक नियम बताए गये हैं, जिसे पुण्य की प्राप्ति की चाह रखने वाले व्यक्ति को व्रत एवं पूजन करते समय जरूर मानने चाहिए.

इंदिरा एकादशी व्रत का पुण्यफल पाने के लिए करें ये काम

एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान-ध्यान करना चाहिए और इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने का प्रयास करना चाहिए.

इंदिरा एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जप तुलसी की माला से करना चाहिए अथवा श्री विष्णु सहस्त्रनाम या फिर गरुण पुराण का पाठ करना चाहिए.

इंदिरा एकादशी व्रत वाले दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को यथासंभव अन्न, धन, वस्त्र, फल आदि का दान करना चाहिए.

एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को इस पावन व्रत की कथा कहना या फिर सुनना चाहिए.

एकादशी व्रत वाले दिन भगवान विष्णु को उनकी प्रिय चीजें जैसे नारियल, पीले फल, पीली मिठाई, केसर का तिलक जरूर अर्पित करें.

एकादशी व्रत को करने के बाद अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण अवश्य करें.

इंदिरा एकादशी व्रत वाले दिन भूलकर न करें ये काम

इंदिरा एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन न करें. इसी प्रकार एकादशी व्रत वाले दिन चावल का भी सेवन नहीं करना चाहिए.

एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को बाल, दाढ़ी आदि कटवाने से बचना चाहिए.

एकादशी व्रत के दिन तुलसी को छूना और उसकी पत्ती को तोड़ना दोष माना जाता है. ऐसे में श्री हरि की पूजा करने के लिए पूर्व में ही तुलसी दल को तोड़कर रख लें.

इंदिरा एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को दिन में भूलकर भी नहीं सोना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)