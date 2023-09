यह भारत का इकलौता मंदिर है जहां गणेश भगवान के इस रूप की होती है पूजा, चलिए जानते हैं यहां की मान्यता

Ganesh chaturthi: यहां है गणेश भगवान के मानवीय चेहरे वाली मूर्ति.

खास बातें बिना हाथी के सिर वाली भी होती है भगवान गणेश की मूर्ति.

तमिलनाडु के एक जिले में स्थित है ये मंदिर.

गणेश भगवान के नए रूप के लिए पूरे देश में है प्रसिद्ध.

Ganesh chaturthi: आप जब भी गणेश भगवान (ganesh chaturthi) के चेहरे के बारे में सोचते होंगे आपको एक बड़ा सा सिर, लंबा सूढ़, बड़ा सा कान और एक टूटा हुआ दांत दिखता होगा. यहां तक कि घर में लगे किसी फोटो में भी आप यही देखते होंगे. दादी- नानी से भी आपने उनके इसी रूप की कहानियां सुनी होंगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एकमात्र (temple where human face of ganesh is found) ऐसा मंदिर भी है जहां गणेश भगवान का मानवीय चेहरा (human face of ganesh) देखने को मिलता है. यानीी उनका चेहरा बिल्कुल एक साधारण मनुष्य के तरह दिखाई देता है. चलिए आपको बताते हैं कि भारत के किस कोने में स्थित है यह मंदिर.