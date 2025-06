अगर आप भी रखना चाहते हैं सोमवार व्रत, तो जानें इस दिन की व्रत कथा का महत्व

Sawan Somwar Vrat Katha Importance: सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है (Somwar Month Is Very Dear To Bhagwan Shiv). हिंदू पंचांग के मुताबिक, ये वर्ष का पांचवां महीना होता है. इस महीने में खास तौर पर सोमवार के दिन व्रत रखने का महत्व होता है (Importance Of Somwar Vrat Katha In Sawan Somwar). ये व्रत कुंवारी लड़कियों के लिए बहुत ही खास होता है. क्योंकि मान्यता है कि यह व्रत करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है. वहीं, दूसरी ओर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के साथ-साथ अपने वैवाहिक जीवन के सुख के लिए ये व्रत रखती हैं (Spritual And Religoious Benefits Of Sawan Somwar Vrat Katha). सोमवार व्रत के दिन शिवजी की खास पूजा की जाती है, साथ ही सोमवार व्रत कथा का पाठ भी किया जाता है. अगर आप भी इस सावन के सोमवार में व्रत रख रहे हैं और व्रत कथा का पाठ करने वाले हैं, तो चलिए सोमवार व्रतकथा के महत्व के बारे में जानते हैं.

कल इतने बजे भगवान जगन्नाथ निकल जाएंगे रथ पर भक्तों को दर्शन देने, जानिए यहां पूरा शेड्यूल

क्या है सोमवार व्रत का महत्व? Significance Of Somwar Vrat

सोमवार व्रत को हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा पवित्र और फलदायक व्रत माना जाता है. सोमवार व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है. सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है. इस दिन व्रत करके उनको प्रसन्न किया जाता है. सोमवार के दिन व्रत रखने से मन का जीवनसाथी मिलता है और विवाहित जीवन में शांति बनी रहती है. अगर आप धन, स्वास्थ्य संबंधित समस्या से परेशान हैं, तो व्रत रखने से आपको इन परेशानियों से भी आराम मिलेगा.

सावन सोमवार व्रत कथा का क्या है महत्व? Somwar Vrat Katha Importance

सावन सोमवार व्रत कथा का विशेष महत्व है. ये व्रत भगवान शिव और पार्वती माता को समर्पित होता है. सावन सोमवार व्रत कथा धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है. सोमवार व्रत कथा से श्रद्धा और विश्वास को मजबूत करने में मदद मिलती है. इससे धार्मिक अनुशासन की प्रेरणा मिलती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं. अगर आपको कष्ट है तो व्रत कथा सुनने से आपको मानसिक शांति मिलती है और आपके कष्ट दूर होते हैं.

क्यों सुननी चाहिए व्रत कथा?

व्रत कथा सुननी बहुत ही जरूरी होती है. इससे आपको कई सारे लाभ मिलते हैं, जैसे:

1.व्रत कथा सुनने से व्रत पूर्ण होता है.

2.व्रत कथा सुनने से पूजा का पुण्य फल मिलता है.

3.व्रत कथा सुनना एक तरह का धार्मिक नियम है, इसलिए व्रत कथा सुनने से वो नियम भी पूरा होता है.

4.कथा सुनने से आपकी प्रेरणा के साथ-साथ मनोबल भी बढ़ता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)