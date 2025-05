आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, जानिए वास्तु विशेषज्ञ राकेश चतुर्वेदी से

Daily Rashifal 2025 : आज 03 मई दिन शुक्रवार है. यह दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं ज्योतिर्विद एवं वास्तु विशेषज्ञ राकेश चतुर्वेदी. किस राशि के लिए कौन सा अंक और रंग शुभ रहेगा आइए जानते हैं...

बैंकिंग कार्य में किसी बात की रुकावट आने की वजह से मन में झुंझलाहट रहेगी. आर्थिक मामलों में भी हाथ तंग हो सकता है परंतु किसी से उधार पैसा ना लें. पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आप उन्हें अच्छी तरह सुलझा भी लेंगे. कारोबारी स्थिति बेहतर होगी. अधिकतर काम समय पर पूर्ण भी हो जाएंगे. छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं, परंतु आप अपनी प्रतिभा द्वारा उनका निवारण करने में सक्षम रहेंगे. ऑफिस में चापलूस लोगों के प्रभाव में ना आकर अपने कार्य में ही ध्यान दें.

लव राशिफल - जीवनसाथी तथा परिवारजनों का उचित सहयोग बना रहेगा. प्रेम सम्बन्ध में सुधार होगा एवं गहरा होगा.

शुभ अंक- 3

शुभ रंग- हरा

वृष राशि

कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो आज हल करने का उत्तम समय है. साथ ही किसी प्रभावशाली व्यक्ति का भी सहयोग मिलेगा.फिजूलखर्ची पर यथासंभव कटौती करने का प्रयास करें. नकारात्मक प्रवृत्ति के कुछ लोग आपकी आलोचना या निंदा करेंगे, परंतु चिंता ना करें आपका अहित नहीं होगा. पड़ोसियों से संबंध खराब ना होने दें. रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है. व्यवसायिक काम रुका हुआ है तो वह किसी शुभचिंतक की सहायता से संपन्न हो जाएगा.

लव राशिफल - दांपत्य जीवन में कुछ मनमुटाव रहेगा. बेहतर होगा कि घर की बात बाहर ना जाए. आपस में बैठकर ही बातचीत करने से समस्या सुलझ जाएगी.

शुभ अंक- 1

शुभ रंग- जामुनी

कोई उधार दिया या फंसा हुआ पैसा हासिल करने का उचित समय है. कार्यों के उचित परिणाम के लिए सहज तरीके से सोच-समझकर पूरा करने की कोशिश करें. इससे आपके कार्य सुगमता से बनते जाएंगे. घर में मरम्मत संबंधी कार्यों की भी योजनाएं बनेंगी. किसी समय जल्दबाजी अथवा लापरवाही की वजह से कुछ काम अधूरे रह जाएंगे. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर जरूर ध्यान दें.

लव राशिफल - परिवार में किसी मुद्दे को लेकर कुछ बहस हो सकती है. युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों के प्रति गंभीर और ईमानदार रहें.

शुभ अंक - 9

शुभ रंग - गुलाबी

आपका परिवार तथा समाज में वर्चस्व बना रहेगा. दोस्तों तथा संबंधियों के साथ समय व्यतीत करने की वजह से आपके अपने व्यक्तिगत काम अटक जाएंगे. बच्चों पर अधिक रोक-टोक ना लगाएं, क्योंकि इसकी वजह से घर की व्यवस्था बिगड़ सकती है. कभी-कभी अकारण ही आपका गुस्सा आपके लिए भी नुकसानदेह रहेगा. किसी के साथ पार्टनरशिप की योजना बनाते समय पहले अच्छी तरह विचार-विमर्श अवश्य कर लीजिए. नौकरी पेशा व्यक्तियों के ऑफिस का माहौल खुशनुमा व तनाव मुक्त रहेगा.

लव राशिफल - पार्टनर आज आपसे स्नेह और देखभाल की उम्मीद करेगा इसलिए उनके साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत करें.अगर आप किसी की ओर आकर्षित हैं तो अपने दिल की बात बताने में देरी न करें.

शुभ अंक- 5

शुभ रंग- क्रीम

प्रभावशाली लोगों से मुलाकात करने तथा सामाजिक सक्रियता बढ़ाने से आपको बेहतरीन उपलब्धियां हासिल होंगी. निराशा और तनाव हावी ना होने दें.अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए समय उत्तम है. साझेदारी संबंधी व्यवसायिक गतिविधियां भी सुचारू रूप से चलती रहेंगी. ऑफिशियल यात्रा भी संभव है.

लव राशिफल - वैवाहिक संबंध खुशनुमा और मधुर रहेंगे. मित्रों से मुलाकात तथा आपसी मेल-जोल संबंधों में और अधिक निकटता लाएगा.

शुभ अंक - 2

शुभ रंग - केसरिया

प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त संबंधी गतिविधियों में उचित लाभ होने की संभावना है. अध्यात्म तथा ज्योतिष जैसे विषयों को जानने के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा. आपको उत्तम जानकारी भी हासिल होगी. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी.कभी-कभी संतान का नकारात्मक व्यवहार भी परेशानी का कारण बनेगा.सरकारी नौकरी वाले लोग किसी समस्या में फंस सकते हैं.

लव राशिफल - पति-पत्नी के बीच दूसरों के हस्तक्षेप से आपसी संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है. प्रेम संबंधों के मामले में भी कुछ दिक्कतें रहेंगी.

शुभ अंक - 8

शुभ रंग - पीला

तरक्की के कई मौके मिलेंगे, परंतु अपने मान-सम्मान और आदर्शों से किसी भी तरह का समझौता ना करें. समय आने पर आपकी समस्याएं आसानी से हल भी हो जाएगी. व्यक्तिगत कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता की वजह से आप अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे. जिसकी वजह से परिजनों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती हैं. किसी भी तरह की उधारी करना आपको नुकसान दे सकता है.

लव राशिफल - वैवाहिक संबंध शांतिपूर्ण रहेंगे.लव लाइफ में नटखट मीठी नोंक-झोक प्यार को और गहरा करेगी.

शुभ अंक - 4

शुभ रंग - लाल

आप पूरे आत्मविश्वास के साथ काम पूरे करेंगे. टारगेट हासिल करने में किसी करीबी रिश्तेदार की मदद भी मिलेगी. ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि रहेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार लाना जरूरी है. ऐसा महसूस होगा कि जैसे परिस्थितियां आपके हाथ से निकलती जा रही हैं. इस समय धैर्य और संयम ही रखना उचित है.नौकरीपेशा लोगों को कोई मन मुताबिक प्रोजेक्ट मिलने से प्रसन्नता रहेगी.

लव राशिफल - पारिवारिक सदस्यों के बीच कुछ मनमुटाव हो सकता है. माहौल को उचित बनाने के लिए कुछ मनोरंजन व डिनर संबंधी प्रोग्राम बनाएं.

शुभ अंक - 8

शुभ रंग - गुलाबी

प्रॉपर्टी या अन्य कोई कार्य रुका हुआ है, तो किसी राजनैतिक व्यक्ति की मदद से हल हो सकता है. आप अपने फिटनेस को लेकर भी गंभीर रहेंगे. सोसाइटी से संबंधित किसी विवादित मामले में आपका प्रस्ताव निर्णायक रहेगा. आपके बनते काम में अक्सर रुकावटें आने का कारण आपका आलस तथा लापरवाही होती है. गलत खानपान की वजह से पेट कुछ खराब रह सकता है.

लव राशिफल - मित्रों के साथ मेल-मुलाकात होगी तथा खुशनुमा समय व्यतीत होगा. प्रेम संबंधों के मामले में भाग्यशाली महसूस करेंगे.

शुभ अंक - 1

शुभ रंग - केसरिया

खास लोगों से मुलाकात का अवसर मिलेगा तथा लाभदायक मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा. किसी धार्मिक संस्था के साथ उनकी गतिविधियों में सहयोग करना आपके मान-सम्मान को बढ़ाएगा. आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक बदलाव आएगा.व्यक्तिगत कार्यों में किसी बाहरी व्यक्ति को शामिल ना करें. विद्यार्थी व्यर्थ की बातों में ध्यान देकर अपनी पढ़ाई के साथ कोई भी समझौता ना करें.

लव राशिफल - पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा. प्रेम संबंध में सामंजस्य का कुछ अभाव रह सकता है.

शुभ अंक- 6

शुभ रंग- बादामी

पिछले कुछ समय से जो लोग आपके खिलाफ थे, वही आज आपके पक्ष में आएंगे.दूसरों के मामले सुलझाने के चक्कर में आप अपने कार्यों में रुकावटें डाल देंगे. आपके सरल स्वभाव का कुछ लोग नाजायज फायदा उठा सकते हैं. दिखावे की प्रवृत्ति से भी दूर रहें.अपने गुस्से व आक्रोश पर काबू रखना आवश्यक है. नौकरीपेशा लोगों के लिए जल्दी स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं.

लव राशिफल - आपकी समस्याओं को सुलझाने में जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्य का पूरा सहयोग रहेगा. तथा आपसी संबंध भी सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे.

शुभ अंक- 9

शुभ रंग- बैंगनी

रिश्तेदारों की आवाजाही से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा. किसी धार्मिक आयोजन का प्रोग्राम भी बन सकता है. इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कोई खरीद-फरोख्त की योजना बन रही है तो उस पर अमल करने के लिए उचित समय है. अनजान लोगों पर अधिक भरोसा ना करें, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है. अपनी योजनाओं व गतिविधियों को किसी के साथ भी शेयर ना करें. आय के स्त्रोतों में वृद्धि होगी.

लव राशिफल - जीवनसाथी अथवा पारिवारिक लोगों की सलाह लेना आपके लिए लाभदायक साबित होगा. प्रेम संबंध भी भावुकता पूर्ण रहेंगे.

शुभ अंक- 6

शुभ रंग -पीला

पंचांग मई 3, 2025, शनिवार

बैशाख शुक्ल पक्ष षष्ठी, विक्रम संवत 2082, षष्ठी तिथि 07:52 AM तक उपरांत सप्तमी | नक्षत्र पुनर्वसु 12:34 PM तक उपरांत पुष्य | शूल योग 01:40 AM तक, उसके बाद गण्ड योग | करण तैतिल 07:52 AM तक, बाद गर 07:29 PM तक, बाद वणिज |

मई 03 शनिवार को राहुकाल 09:00 AM से 10:39 AM तक है | 06:37 AM तक चन्द्रमा मिथुन उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा |