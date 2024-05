लड्डू गोपाल को भोग लगाते वक्त करें इस मंत्र का जाप, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद, जान लें भोग के नियम

लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय इस मंत्र का उच्चारण (Mantra For Bhog) जरूर करें.

Chant this Mantra while offering Bhog to laddu Gopal: जिस घर में लड्डू गोपाल (Laddu Gopal) विराजमान होते हैं, उनकी सेवा बिल्कुल एक बच्चे की तरह की जाती है. सुबह, दोपहर, शाम उन्हें भोग (how to offer bhog to laddu Gopal) अर्पित करना चाहिए और भोग लगाने के दौरान कुछ विशेष नियम का पालन करना चाहिए. कहते हैं कि जब लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाए तो इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि यह भोग सीधे लड्डू गोपाल के पास पहुंचता है और वह उसे प्रसन्न होकर ग्रहण भी करते हैं. तो आप भी इस मंत्र को नोट कर लें और आगे से लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय इस मंत्र का उच्चारण (Mantra For Bhog) जरूर करें.