New Year 2026 Good Luck Tips: नये साल में 9 उपायों से बढ़ेगा आपका गुडलक और बनेंगे सारे बिगड़े काम

New Year 2026 Good Luck Remedies: साल 2025 पूरा होने को है और नये साल 2026 को शुरू होने में अब सिर्फ चंद दिन ही रह गये हैं. हर किसी चाहत होती है कि आने वाला साल बीते हुए साल के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर और सुख-समृद्धि को बढ़ाने वाला साबित हो. हर कोई चाहता है कि नये साल में में उसकी झोली में हर समय खुशियां गिरती रहें. घर धन-धान्य से भरा रहे. यदि आप भी नये साल में अपनी खुशहाली और तरक्की को लेकर कुछ ऐसा ही सपना देख रहे हैं तो उसे साकार करने के लिए आपको उन 09 संकल्पों को लेना होगा, जो सुख और सौभाग्य को बढ़ाने वाले माने गये हैं.

सुख-समृद्धि बढ़ाने वाले नववर्ष के 09 संकल्प

1. नये साल का पहला और सबसे जरूरी मंत्र ये है कि आपको हर दिन सूर्योदय से पहले उठना शुरू कर देना चाहिए. जब आप हर दिन सुबह जल्दी उठकर तन और मन से पवित्र हो जाएंगे तो आपको अपने लक्ष्य को तय करने और उस पर काम करने का अधिक अवसर प्राप्त होगा.

2. सनातन परंपरा में प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य को सौभाग्य और आरोग्य का देवता माना जाता है, इसलिए प्रतिदिन उगते हुए सूर्य का दर्शन और पूजन करें. हिंदू मान्यता के अनुसार प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ्य देने से व्यक्ति का तेज, आत्मविश्वास और सुख-सौभाग्य बढ़ता है.

3. सनातन पंरपरा में किसी भी कार्य की शुरुआत विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की प्रार्थना के साथ होती है. ऐसे में सभी कार्यों में सिद्धि और उसमें आने वाली बाधाओं से बचने के लिए गणपति की प्रतिदिन विशेष साधना करें. हिंदू मान्यता के अनुसार प्रतिदिन 'श्री गणेशाय नम:' मंत्र का जप करने से सभी प्रकार के दोष और विघ्न-बाधाएं दूर होती हैं.

4. हिंदू मान्यता के अनुसार जहां स्वच्छता होती है, वहीं ईश्वर और धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है. ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके घर में धन-धान्य का भंडार भरा रहे तो आपको अपने घर की नियमित रूप से सफाई रखते हुए प्रात:काल अपने मुख्य द्वार पर हल्दी मिले जल को छिड़कना चाहिए.

5. जीवन में हर किसी की कामना होती है कि उसे कभी भी ऋण या रोग का सामना न करना पड़े लेकिन यदि आप किसी पुराने रोग से परेशान चल रहे हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए आपको नये साल में प्रतिदिन भगवान धन्वंतरि के मंत्र 'ॐ नमो भगवते धन्वंतराय विष्णुरूपाय नमो नमः' का जप करना चाहिए. सबसे बड़ा सुख निरोगी काया को माना गया है. ऐसे में पूरे साल निरोगी और तन-मन से स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन योग और ध्यान करें.

6. यदि आपके सिर पर कर्ज का भार है तो उससे मुक्ति पाने के लिए आपको प्रत्येक मंगलवार के दिन अपने कर्ज की किस्त को वापस लौटना चाहिए और मंगलवार के दिन भूलकर भी कर्ज नहीं लेना चाहिए. हिंदू मान्यता के अनुसार कर्ज से शीघ्र मुक्ति पाने के लिए ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए.

7. हिंदू मान्यता के अनुसार घर की नकारात्मक उर्जा को दूर करने और सकारात्मक उर्जा को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अपने घर में हवन अवश्य करना चाहिए.

8. यदि आप चाहते हैं नये साल में आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो तो आपको प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध तरीके से शुभ समय में करने का प्रयास करना चाहिए. इसके लिए आप पंचांग और अपने शुभचिंतकों की मदद ले सकते हैं.

9. नये साल का सबसे बड़ा मंत्र यह कि आप तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकते हैं, जब तक आपको अपने गुरु या माता-पिता का आशीर्वाद नहीं मिल जाता है. ऐसे में नये साल में इनकी सेवा और सम्मान करते हुए इन्हें हर प्रकार से संतुष्ट और सुखी बनाए रखने का प्रयास करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)