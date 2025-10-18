Dhanteras Puja Muhurat: घर और ऑफिस में किस समय करें धनतेरस की पूजा, जानें कुबेर पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त

Dhanteras Puja Muhurat 2025: धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और कुबरे भगवान की पूजा जरूर की जाती है. इनकी पूजा करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनीं रहती है. कई लोग इस दिन अपने दफ्तर में भी मां लक्ष्मी औ कुबरे भगवान की एक साथ पूजा करते हैं. मान्यता है कि इनका एक साथ पूजन करने से व्यापार में वृद्धि होती है और कारोबार अच्छे से चलता है. आज पूरे देश में धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है. आप भी इस दिन मां लक्ष्मी औ कुबरे भगवान की पूजा करें. पंचांग के अनुसार, शनिवार के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 43 मिनट से शुरू होकर दोपहर 12 बजकर 29 मिनट तक रहेगा. जबकि राहुकाल का समय सुबह 9 बजकर 15 मिनट से शुरू होकर 10 बजकर 40 मिनट तक रहेगा.

मां लक्ष्मी और कुबरे भगवान का पूजा मुहूर्त

धनतेरस के दिन शाम के समय मां लक्ष्मी और कुबरे भगवान की पूजा की जाती है. इस दिन धन्वंतरि भगवान का भी पूजन होता है.पूजा का समय शाम 7:11 बजे से शुरू हो जाएगा जो कि रात 9:22 बजे तक होगा. यानी पूजा की अविध कुल 2 घंटे 11 मिनट की है. 13 दीपक जलाकर भगवान कुबेर की पूजा करें. साथ ही नीचे बताया गया मंत्र भी जरूर पढ़ें. पूजा के लिए प्रदोष काल सबसे उत्तम होता है, इसलिए आर घर पर या कार्यालय में, इस समय पूजा कर लें.

मंत्र

मंत्र "यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन-धान्य अधिपतये धन-धान्य समृद्धि मे देहि दापय स्वाहा"

इन बातों का भी रखें ध्यान-