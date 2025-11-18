विज्ञापन
Powerful Hanuman temple in India: पवनपुत्र के 10 पावन धाम, जहां दर्शन करते ही हर दुख हर लेते हैं हनुमान

Top 10 Hanuman Temple in India: सनातन परंपरा में हनुमत उपासना का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. अष्टसिद्धि और नवनिधि के दाता कहलाने वाले पवनपुत्र हनुमान के देश भर में तमाम ऐसे मंदिर हैं, जहां दर्शन मात्र से ही भक्तों के हर दुख दूर हो जाते हैं. शक्ति के पुंज कहलाने वाले श्री हनुमान जी के ऐसे ही 10 दिव्य धाम के बारे में जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख.

Powerful Hanuman temple in India: पवनपुत्र के 10 पावन धाम, जहां दर्शन करते ही हर दुख हर लेते हैं हनुमान
India's top 10 powerful temples of Lord Hanuman: देश के 10 प्रसिद्ध हनुमान मंदिर
Famous Hanuman temple in India: सनातन परंपरा में हनुमान जी को शक्ति का पुंज माना जाता है, जिनके मंदिर आपको देश भर में मिल जाएंगे. चिरंजीवी माने जाने वाले हनुमान जी के बारे में मान्यता है कि वो हर युग में पृथ्वी पर मौजूद रहते हैं और जिस जगह पर प्रभु श्री राम का कीर्तन और भजन होता है या फिर जहां पर बजरंगी का गुणगान होता है, वहां पर दौड़े चले आते हैं. आज हम आपको देश के उन 10 पावन हनुमत धाम के बारे में बताते हैं, जहां पर जाने वाला कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता है. आइए बजरंगी के 10 सिद्ध मंदिरों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

1. प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान

देश के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की शुरुआत प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान मंदिर से करते हैं जो कि संगम तट पर स्थित है. यहां पर हनुमान जी की भव्य प्रतिमा के दर्शन लेटी हुई मुद्रा में होते हैं. स्थानीय लोग इसे बंधवा वाले हनुमान जी के नाम से पुकारते हैं. बजरंगी के इस पावन धाम की खासियत है कि यहां हर साल गंगा जी हनुमान जी को स्नान कराने के लिए आती हैं. हनुमत भक्तों का मानना है कि यहां पर दर्शन और पूजन करने पर श्री हनुमान जी शीघ्र ही मनोकामना को पूरा करते हैं. यही कारण है कि प्रयागराज के संगम पर डुबकी लगाने वाला हर व्यक्ति हनुमान जी के दर्शन करना नहीं भूलता है.

2. अयोध्या का हनुमत धाम

उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में श्री रामजन्मभूमि के पास ही स्थित है हनुमान जी का ऐसा चमत्कारी मंदिर जहां दर्शन मात्र से सारी बलाएं दूर होती हैं. हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में हनुमान जी एक ऊंचे टीले पर स्थित है, जहां पर जाने के लिए हनुमत भक्तों को कई सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है. अयोध्या में रामलला का दर्शन करने वाला हर भक्त बगैर हनुमान जी के इस पावन धाम का दर्शन किए हुए वापस नहीं लौटता है.

3. काशी का संकटमोचन धाम

बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानि वाराणसी शहर में भी हनुमान जी का सिद्ध धाम है, जिसे लोग संकटमोचन मंदिर के नाम से जानते हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार श्री हनुमान जी के इस मंदिर में दर्शन मात्र से ही साधक का बड़ा से बड़ा संकट शीघ्र ही दूर हो जाता है. मंदिर के भीतर हनुमान जी की मूर्ति के बारे में मान्यता है कि उनका यहां प्राकट्य गोस्वामी तुलसीदास जी के तप से हुआ है. बनारस के इस त्चमत्कारी हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए सप्ताह के सातों दिन भक्तों की भारी भीड़ पहुंचती है.

4. दिल्ली का सिद्ध हनुमत धाम

देश की राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस स्थित हनुमान जी का मंदिर हनुमत भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है. हनुमान जी का यह पावन धाम पांडवकालीन माना जाता है. मान्यता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था. यहां पर हनुमान जी के दर्शन बाल स्वरूप में होते हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार बजरंगी के इस पावन धाम में सिंदूर का चोला और इत्र की शीशी चढ़ाने से सभी संकट दूर और सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

5. पटना का महावीर हनुमान मंदिर

देश के प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में से एक बिहार की राजधानी पटना शहर में स्थित है, जिसे लोग महावीर मंदिर के नाम से जानते हैं. यह मंदिर हनुमान जी का अत्यंत ही सिद्ध धाम माना जाता है. मान्यता है कि इस मंदिर में देश प्रसिद्ध मंदिरों की तरह हर साल बड़ा चढ़ावा आता है. जिससे तमाम तरह के धार्मिक एवं सामाजिक कार्य संपन्न होते हैं. हिंदू मान्यता है कि हनुमान जी के इस मंदिर में जाने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता है.

Photo Credit : Facebook @ Jakhu Temple Shimla

6. शिमला का जाखू मंदिर

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है जहां जाने पर आपको बजरंगी के चरण चिन्ह के दर्शन करने को मिलते हैं. हनुमान जी के इस मंदिर को जाखू मंदिर कहते हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो विश्राम करने के लिए इस स्थान पर उतरे थे.

7. चित्रकूट का हनुमान मंदिर

भगवान श्री राम ने जहां वनवास के समय में अपना अधिक समय गुजारा था, उस चित्रकूट धाम में हनुमान जी का मंदिर स्थित है. यहां हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श करते हुए एक जल की धारा बहती है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं. मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी के इसी स्थान पर प्रथम दर्शन हुए थे. हनुमान जी का यह मंदिर देश के प्रमुख हनुमत धाम में से एक है. जहां पर हर दिन बड़ी संख्या में लोग दर्शन और पूजन के लिए पहुंचते हैं.

8. मेहंदीपुर के बाला जी

राजस्थान के दौसा जिले में इस हनुमत धाम के बारे में मान्यता है कि यहां दर्शन और पूजन करने मात्र से व्यक्ति के जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी समस्या शीघ्र ही दूर हो जाती है. यह मंदिर ऊपरी बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है. इस मंदिर में लोग हनुमान जी के दर्शन के लिए बड़ी दूर-दूर से आते हैं. लोगों का मानना है कि हनुमान जी के इस मंदिर में दर्शन करने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार की भूत-बाधा का खतरा नहीं रहता है.

9. सालासर का हनुमान मंदिर

बजरंगी का यह पावन धाम राजस्थान के चुरु शहर में स्थित है. इस मंदिर में जाने पर आपको हनुमान जी की दाढ़ी और मूंछ वाली प्रतिमा के दर्शन करने को मिलते हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार इस मंदिर की यह दिव्य प्रतिमा कभी एक किसान को खेत जोतते समय मिली थी. वर्तमान में यह हनुमान जी के प्रसिद्ध धामों में से एक है, जिसे लोग सालासर वाले हनुमान जी के नाम से जानते हैं.

10. बेट द्वारका का हनुमान मंदिर

गुजरात के बेट द्वारका से तकरीबन चार मील दूरी पर स्थित इस हनुमत धाम के बारे में मान्यता है कि जब अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण को पातालपुरी में छिपा कर रख लिया था तो हनुमान जी उन्हें लेने के लिए गये. जहां पर उनका मकरध्वज के साथ लंबा युद्ध चला था. जिसमें हनुमान जी ने मकरध्वज को अपनी पूंछ में लपेट लिया था. इस मंदिर में हनुमान जी के साथ मकरध्वज की मूर्ति थी स्थापित है, जिसे हनुमान जी का पुत्र माना जाता है. मान्यता है कि हनुमान जी के पसीने की एक बूंद जब समुद्र में गिरी तो उसे एक मछली ने निगल लिया और वह जब गर्भवती हुई तो उससे मकरध्वज का जन्म हुआ था.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

