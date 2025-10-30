विज्ञापन
Gopashtami 2025: गाय की पूजा के ज्योतिष उपाय, जिसे करते ही कटेंगे सारे कष्ट और पूरी होंगी कामनाएं

Gopashtami 2025 Astro Remedies: हिंदू धर्म में गाय को ईश्वर के समान पूजनीय माना गया है. सुख-सौभाग्य का आशीर्वाद देने वाली जिस गोमाता के शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं, उनकी पूजा का सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय महत्व भी है. गोपाष्टमी पर गाय की पूजा से जुड़े ज्योतिष उपाय और महत्व जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

Gopashtami 2025: गाय से जुड़े ज्योतिष उपाय
Gopashtami 2025 Jyotish Upay: आज कार्तिक मास के शुक्लपक्ष की अष्टमी तिथि है, जिसे सनातन परंपरा में गोपाष्टमी पर्व के रूप में जाना जाता है. हिंदू धर्म में मां समान पूजनीय मानी जाने वाली गाय की आज के दिन विधि-विधान से पूजा करने का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है क्योंकि गाय का जुड़ाव न सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से है बल्कि उनके शरीर पर 33 कोटि देवता निवास करते हैं. गाय का न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्यो​तिषीय महत्व भी माना गया है. ऐसे में आज गोपाष्टमी पर किन उपायों को करने से आपके ग्रहों से जुड़े कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होंगी आइए इसे विस्तार से जानते हैं.

गाय की पूजा से जुड़े ज्योतिष उपाय

हिंदू मान्यता के अनुसार गाय की पूजा अत्यंत ही शुभ और फलदायी मानी गई है. इसकी सेवा और पूजा करने पर सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है. गोमाता की पूजा से जहां पुण्यफल की प्राप्ति होती है, वहीं नवग्रहों की शुभता भी बढ़ती है. ज्योतिष शास्त्र में गाय की पूजा से जुड़े कई ऐसे ज्योतिष उपाय बताये गये हैं, जिसका उपाय करके आप मंगल, शनि जैसे ग्रहों के दोष दूर करके उनके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि किस ग्रह के लिए आपको कौन सी गाय की पूजा करनी चाहिए.

मंगल ग्रह - ज्योतिष के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष हो तो उसे दूर करने और उसकी शुभता को पाने के लिए लाल रंग की गाय की पूजा और उसकी सेवा करनी चाहिए.

शनि ग्रह - यदि आपकी कुंडली में शनि से संबंधित दोष है. जैसे आपकी शनि की ढैया या फिर साढ़ेसाती चल रही है तो आपको न सिर्फ गोपाष्टमी के दिन बल्कि प्रतिदिन काली गाय की पूजा, दर्शन और सेवा करने का प्रयास करना चाहिए.

गोसेवा से दूर होंगे जीवन के सारे दोष

हिंदू मान्यता के अनुसार गाय को अत्यंत ही शुभ और मंगल प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि जिस घर में लोग गाय को रखकर उसकी पूजा और सेवा करते हैं तो उस घर से जुड़े सभी वास्तु और अन्य दोष स्वत: दूर हो जाते हैं. गोमाता के प्रभाव से उस घर में रहने वालों की चहुंमुखी वृद्धि होती है. ज्योतिष के अनुसार जिस स्थान पर गाय होती है वहां हमेशा सकारात्मक उर्जा रहती है. हिंदू मान्यता के अनुसार गोसेवा करने वाले साधक पर गोमाता के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष कृपा बनी रहती है.

