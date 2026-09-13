गणेश जी के 12 नामों का जाप करने से क्या फल मिलता है? जानिए धार्मिक मान्यता

हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय माना जाता है. किसी भी शुभ काम की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा और स्मरण करने की परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान गणेश के 12 नामों का नियमित जाप करने से विघ्न-बाधाएं दूर होती हैं, बुद्धि, विद्या और यश की प्राप्ति होती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, यह जीवन के लिए रक्षा कवच का कार्य करता है. चलिए आपको बताते हैं गणेश जी के 12 नामों और उनसे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं.

गणेश जी के 12 नाम

शास्त्रों के अनुसार, भगवान गणेश के 12 नामों का नियमित स्मरण करने से सभी विघ्न और कष्ट दूर होते हैं. गणेश जी के 12 नाम- सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन है. भक्त इन नामों का जाप पूजा के दौरान श्रद्धा के साथ करते हैं.

सुमुख और एकदंत

सुमुख का अर्थ सुंदर मुख वाले और एकदंत का अर्थ एक दांत वाले भगवान से है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इन नामों का स्मरण करने से व्यक्ति को शुभता और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है.

कपिल और गजकर्णक

कपिल और गजकर्णक भगवान गणेश के स्वरूप और गुणों से जुड़े नाम माने जाते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इनका जाप करने से बुद्धि और विवेक की प्राप्ति के लिए भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है.

लंबोदर और विकट

लंबोदर यानी बड़े उदर वाले और विकट यानी कठिन परिस्थितियों में रक्षा करने वाले स्वरूप. मान्यता है कि इन नामों का जाप जीवन की परेशानियों और बाधाओं से उबरने की शक्ति पाने के लिए किया जाता है.

विघ्ननाश और विनायक

गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है. इसलिए उन्हें विघ्ननाश नाम से भी माना जाता है. इसे बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है. वहीं, विनायक गणेश जी का एक प्रमुख नाम है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इन नामों का स्मरण शुभ कार्यों में सफलता की कामना से किया जाता है.

धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन

गणाध्यक्ष का अर्थ गणों के अधिपति और भालचंद्र का अर्थ मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले से है. गजानन यानी हाथी के समान मुख वाले. इन नामों का जाप भक्त भगवान गणेश की कृपा और सुख-समृद्धि की कामना से करते हैं.

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Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.