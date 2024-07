अगस्त में रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक, जानिए इस महीने में आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की पूरी लिस्ट

List of Festivals in August-2024: अगस्त माह कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार आते हैं. इस वर्ष इस माह की शुरुआत जहां सावन शिवरात्रि से हो रही है वही अंतिम दिन वत्स द्वादशी मनाई जाएगी. अगस्त में रक्षाबंधन (Raskha bandhan), जन्माष्टमी (Janmashtami), हरियाली तीज समेत कई महत्वूर्ण त्योहार आएंगे. सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन तक तीन सावन सोमवार के व्रत भी रखे जाएंगे. इस माह में शिव भक्त भोले बाबा का हर दिन जलाभिषेक भी करते हैं. आइए जानते हैं अगस्त में आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की पूरी लिस्ट (Festivals and fasts in August) …..

हरियाली तीज पर सोलह श्रृंगार कर की जाती है भगवान शिव की पूजा

2 अगस्त सावन शिवरात्रि

सावन माह की मासिक शिवरात्रि फाल्गुन माह की शिवरात्रि की तरह बहुत महत्वपूर्ण होती है. इस बार सावन शिवरात्रि 2 अगस्त शुक्रवार को मनाई जाएगी.

4 अगस्त हरियाली अमावस्या

सावन माह की अमावस्या हरियाली अमावस्या कहलाती है. इस दिन भगवान शिव का माता पार्वती का सानिध्य होता है और न रुद्राभिषेक के लिए शुभ माना जाता है. अगस्त में 4 तारीख रविवार को हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी.

7 अगस्त हरियाली तीज

सावन माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं सौभाग्य की कामना में हरियाली तीज का व्रत रखती हैं. पति की लंबी आयु के लिए रखे जाने वाले इस व्रत को स्वर्ण गौरी व्रत और मधुश्रवा व्रत भी कहा जाता है. इस बार हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त बुधवार को रखा जाएगा.

9 अगस्त नाग पंचमी

सावन मे शक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है. नाग पंचमी में मुख्यत: आठ नाग देवताओं की पूजा की जाती है. इस बार 9 अगस्त शुक्रवार को नाग पंचमी मनाई जाएगी.

15 अगस्त पुत्रदा एकादशी

सावन मे शक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है. इस दिन महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं. इस बार 15 अगस्त गुरुवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा.

19 अगस्त सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन

सावन माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है. इस बार 19 अगस्त सोमवार को रक्षाबंधन मनाया जाएगा और इसी दिन सावन का अंतिम सोमवार व्रत भी रखा जाएगा.

21 अगस्त कजली तीज

भाद्रपद के कृष्ध पक्ष की तृतीया तिथि को कजली तीज का व्रत रखा जाता है. इस दिन महिलाएं पित की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं. इस बार 21 अगस्त बुधवार को कजली तीज का व्रत रखा जाएगा.

22 अगस्त बहुला चतुर्थी

भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी बहुला चतुर्थी कहलाती है. चतुर्थी की तिथि भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित है. इस बार 22 अगस्त को बहुला चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा.

24 अगस्त हल छठ

भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्टी तिथि को भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलभद्र का जन्मोत्सव मनाया जाता है. इसे हल षष्टी, ललही छठ पूजा और चंद्र षष्टी भी कहा जाता है. इ दिन हल व मूसल की पूजा की परंपरा है. महिलाएं संतान की सेहत के लिए व्रत रखती हैं. इ बार 24 अगस्त को हल छठका व्रत रखा जाएगा.

26-27 अगस्त जन्माष्टमी

भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है. इस बार गृहस्थ 26 अगस्त को और साधु संत और वैष्णव 27 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे.

29 अगस्त अजा एकादशी

भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी कहलाती है. एकादशी की तिथि को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. इस बार 29 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा.

30 अगस्त वत्स द्वादशी

भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को वत्स द्वादशी मनाई जाती है. इस दिन महिलाएं संतान की कामना में व्रत रखती है. इस बार 30 अगस्त को वत्स द्वादशी का व्रत रखा जाएगा.