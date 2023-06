नहीं बन रहा है कोई काम तो फेस रीडर एक्सपर्ट का बताया यह उपाय कर लें, हर बाधा हो जाएगी दूर

नमक ने चमक सकती है किस्मत (Luck Can Shine With Salt)



फेस रीडर एकता देसाई ने अपने इंस्टाग्राम पर नमक का एक छोटा सा उपाय बताया है. एकता देसाई का दावा है कि इस उपाय को करने से आपके रूके हुए काम के बीच आने वाली बाधा दूर होगी. आपके जीवन में चल रही पैसों की तंगी खत्म होगी. इसके साथ ही किस्मत चमकते देर नहीं लगेगी. एकता देसाई का ये तरीका आजमाने के लिए आपको सिर्फ तीन दिन बमुश्किल दो से पांच मिनट का समय निकालना होगा.

क्या करना है (How To Do It)



आपको रोज रात को सोने से पहले खड़े नमक की डिल्ली अपने हाथ में लेना है. एकता देसाई के मुताबिक इस नमक से आपको वॉश बेसिन पर जाकर साबुन की तरह हाथ धोने हैं.हाथ धोकर नमक बहाते हुए बस ये कहते जाना है कि जिंदगी का जो खराब समय है जो निगेटिविटी है वो सब इस नमक के साथ निकल जाए. एकता देसाई ने कहा कि ऐसा करने के बाद आपकी तकदीर बदलने में भी देर नहीं लगेगी. एकता देसाई के इस उपाय को पढ़ने के बाद कुछ लोगों ने सवाल किया है कि खड़ा नमक न हो क्या वो सेंधा नमक या आम नमक से इस उपाय को पूरा कर सकते हैं. खबर लिखे जाने तक एकता देसाई की इस पोस्ट को पौने दो लाख से ज्यादा हिट्स मिल चुके थे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

