क्या आप अकेला महसूस कर रहे हैं, मन अशांत है तो एस्ट्रोलॉजर का बताए ये 2 काम करिए

How to get rid of anxiety and depression : कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ समझ नहीं आता है, क्या करें. मन बहुत बेचैन और अशांत रहता है. जिसके कारण किसी काम में मन नहीं लगता है. असमंजस की स्थिति बनी रहती है. कोई रास्ता नजर नहीं आता है. ऐसे में आज हम आपको यहां पर एस्ट्रोलॉजर अरुण कुमार व्यास (astrologer Arun kumar vyas) द्वारा बताए गए कुछ टिप्स साझा कर रहे हैं, जिसे फॉलो करने से आपका परेशान दिमाग शांत होगा...

एस्ट्रोलॉजर से जानिए दर्पण कहां लगाना चाहिए, गलत जगह लगाने से तरक्की में आती है बाधा

अशांत दिमाग को कैसे करें शांत - How to calm a disturbed mind

अरुण कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें उन्होंने बताया है जब भी आपको अकेलापन महसूस हो तो आप ध्यान दीजिए कि आपने किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं. अगर आपने गाढ़ा या काली रंग पहना है तो तुरंत आप उसे सफेद, पीले या फिर नारंगी रंग से रिप्लेस कर दीजिए. इस उपाय को करने से मन शांत होगा.

वहीं, रात के समय आपको उलझन, अशांति महसूस हो रहा है तो फिर आप बालकनी में जाइए जहां से आपको आसमान नजर आए. वहीं, दिन के समय में आप सूर्य की रोशनी में आकर खड़े हो जाइए.

अरुण कुमार बताते हैं जब भी आपको असुरक्षा, तनाव और डर महसूस हो तो आप ये उपाय जरूर करिए. यह दोनों चीजें करने से आपको 10 से 15 मिनट में ही फर्क महसूस होने लगेगा.

आपको बता दें कि रात में, चंद्रमा आपके विचारों को प्रभावित करता है और उन्हें नीचे ला सकता है, जिन चीजों से आप असुरक्षित महसूस करते हैं. दिन के दौरान, सूर्य आपके आत्मविश्वास और विचारों को बढ़ाता है. ये प्राकृतिक ऊर्जाएं आपकी मनःस्थिति को बदल सकती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)