Dussehra 2025: श्री रामचरितमानस की चमत्कारी चौपाईयां, जिसे जपते ही चमकती है किस्मत, बन जाते हैं बिगड़े काम

Powerful Ramayan Chaupai: हिंदू धर्म में भगवान श्री राम के गुणों का गान करने वाली चौपाईयों का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. मान्यता है कि ये चमत्कारी चौपाईयां व्यक्ति के सभी दुखों को दूर करके सुख.समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती हैं. जीवन से जुड़ी तमाम कामनाओं को पूरा करने वाली ऐसी ही चौपाईयों के बारे में जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

Dussehra 2025 : रामायण की चमत्कारी चौपाईयां
Dussehra 2025 Shri Ramcharitmanas ki Chaupaiyan: हिंदू धर्म में श्री रामचरितमानस अत्यंत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है. शायद ही कोई ऐसा सनातनी व्यक्ति होगा, जिसके घर में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस न हो. सनातन परंपरा में मानस को काफी शुभ और मंगलदायी माना गया है. यही कारण है कि लोग इसे न सिर्फ अपने घर के सबसे पवित्र स्थान यानि पूजा घर में रखते हैं, बल्कि इसका पाठ भी श्रद्धा भाव के साथ करते हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार श्री रामचरित मानस की हर चौपाई न सिर्फ जीवन को सही रास्ता दिखाते हुए सीख देती है, बल्कि यह तमाम तरह के कष्टों को दूर करने और कामनाओं को पूरा करेन वाली भी है. आइए मानस की ऐसी ही चमत्कारी चौपाईयों के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

शिक्षा में सफलता दिलाने वाली चौपाई 

यदि आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई में अक्सर बाधा आती रहती है या फिर उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा आदि के लिए किये जा रहे प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आपको रामचरित मानस की इस चौपाई का श्रद्धा के साथ जप करना चाहिए. 
‘गुरु गृह गए पढ़न रघुराई.
अल्पकाल विद्या सब आई..'

नौकरी.व्यवसाय के लिए जपें ये चौपाई 

यदि आपको लगता है कि आपको तमाम प्रयासों के बाद करियर.कारोबार का कोई अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है या फिर आपके कामकाज में आए दिन मुश्किलें आती रहती हैं तो आपको इसमें अनुकूलता को पाने के लिए प्रतिदिन भगवान राम के गुणों का गान करने वाली इस चौपाई का श्रद्धा और विश्वास के साथ जप करना चाहिए.

बिस्व भरन पोषन कर जोई. ताकर नाम भरत अस होई..

संकट से मुक्ति दिलाने वाली चौपाई

यदि आपको लगता है कि आप तमाम तरह के संकटों से घिर गये हैं और आपको बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है या फिर आपके सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं तो आपको प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए प्रतिदिन पूजा में नीचे दी गई चौपाई का एक माला जप अवश्य करना चाहिए. 

दीनदयाल बिरिदु संभारी. हरहुनाथ मम संकट भारी..

सुख संपदा बढ़ाने वाली चौपाई 

यदि आपको लगता है कि आपके पास पैसों की किल्लत बनी हुई है और बहुत मेहनत करने के पास भी आर्थिक दिक्कतें दूर नहीं हो रही हैं तो आपको दशहरे के दिन या फिर मंगलवार को नीचे दी गई चौपाई का एक माला जप अवश्य करना चाहिए. 

रिधि सिधि संपति नदीं सुहाई.
उमगि अवध अंबुधि कहुँ आई.

कैसे जपें रामायण की चौपाई

हिंदू धर्म में मंत्र हो या फिर चौपाई या फिर कोई दोहा, उसे पढ़ने और उसका जाप करने का अपना एक तरीका होता है. हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी कामना को पूरा करने के लिए मानस की चौपाई का जाप करना चाहता है तो उसे मंगलवार के दिन से इस उपाय को शुरू करना चाहिए. साथ ही इस उपाय की शुरुआत आप दशहरे या फिर कहें रामनवमी के दिन से भी कर सकते हैं. 

मानस की चौपाई हमेशा सही उच्चारण करते हुए करनी चाहिए. मानस की चौपाई का जाप तुलसी की माला से करना उत्तम माना गया है. यदि तुलसी की माला न हो तो आप रुद्राक्ष की माला से भी जप सकते हैं. मानस की चौपाई को हमेशा एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर पीले रंग के आसन पर बैठकर करना चाहिए. मानस की चौपाई का जप करते समय अपना मन दूसरे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए और न ही क्रोध करना चाहिए. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

