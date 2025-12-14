रणबीर कपूर की रामायण ने बदली सनी देओल की किस्मत, एक्टर के हाथ लगी एक और बड़ी फिल्म ?

रणबीर कपूर की फिल्म फिल्म रामायण काफी वक्त से सुर्खियों में हैं. इस फिल्म में वह राम को रोल करने वाले हैं. दो पार्ट में बनने वाली इस फिल्म में सनी देओल भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे हैं. वहीं रिलीज से पहले रामायण ने सनी देओल की किस्मत बदल दी है. अब खबर आ रही है कि वे जल्द ही हनुमान जी पर आधारित एक अलग फिल्म में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं. निर्माता नमित मल्होत्रा इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं. यह फिल्म उनकी बड़ी रामायण सीरीज का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी, जिसे आर-वर्स भी कहा जा रहा है. यह एक जुड़ी हुई कहानियों वाली फ्रेंचाइजी होगी, जैसे हॉलीवुड की एवेंजर्स.

कैसी होगी सनी देओल की फिल्म

अंग्रेजी वेबसाइट मिड डे की खबर के अनुसार सूत्रों के मुताबिक, इस नई फिल्म को "पौराणिक पॉप ओपेरा" स्टाइल में बनाया जाएगा, जिसमें जोरदार एक्शन होगा. रामायण की स्क्रिप्ट लिखते समय हनुमान के सीन इतने शानदार लगे कि टीम को लगा इस किरदार को अपनी अलग फिल्म मिलनी चाहिए. एक सूत्र ने बताया कि रामायण में हनुमान की कहानी देखकर सबको पता चला कि यह किरदार अकेले भी बड़ा धमाका कर सकता है. सनी देओल का नाम सबसे ऊपर आया क्योंकि उनकी मजबूत बॉडी, स्क्रीन पर दमदार मौजूदगी और रामायण में पहले से होने की वजह से वे परफेक्ट लगे.

#SunnyDeol to get a solo #Hanuman flick in Namit Malhotra's #Ramayana Universe 🔥



"The moment they saw the initial writing of Hanuman's sequences in Ramayana, the team knew he needed his own stage. And Sunny paaji's name kept coming up because who else could play it better than… pic.twitter.com/HCS5xYl5tf — $@M (@SAMTHEBESTEST_) December 14, 2025

कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग

फिल्म में पुरानी कथाओं को संगीत और बड़े एक्शन के साथ मिलाया जाएगा. हवा में लड़ाई के सीन, जलती मशालों से कोरियोग्राफी और एक लंबा 12 मिनट का गाना होगा, जो युद्ध भजन जैसा होगा. संगीत कहानी को और ऊंचा उठाएगा. इस सीरीज में हनुमान को सबसे ताकतवर किरदार बनाया जा रहा है, जैसे एवेंजर्स में हल्क. वे अजेय और बहुत लोकप्रिय होंगे. अगर सब ठीक रहा तो फिल्म की शूटिंग अगले साल के अंत तक शुरू हो सकती है. मुख्य रामायण फिल्म, जिसमें रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण बने हैं, दो हिस्सों में आएगी – दिवाली 2026 और दिवाली 2027 में. यह प्रोजेक्ट भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़ा सपना है, जो दुनिया भर में हमारी संस्कृति दिखाएगा.

