सुनील लहरी ने बताया 'रामायण' की शूटिंग का किस्सा, 50 डिग्री सेल्सियस में नंगे पैर चले रेत पर, पड़ जाते थे पैरों में छाले

सुनील लहरी, जिन्होंने एपिक शो 'रामायण' में लक्ष्मण का रोल निभाया था. उन्होंने शो के सबसे मुश्किल सीन्स में से एक को याद किया है. सोमवार को एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह कैमरे से बात करते हुए शो के केवट सीन की डिटेल्स शेयर कर रहे थे. वीडियो में उन्होंने कहा, "जय राम जी की, आप सभी 'रामायण' के इस सीन से परिचित होंगे. इस सीन की शूटिंग करना इतना आसान नहीं था. यह बहुत मुश्किल था. हमने इस सीन की शूटिंग 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में की थी. इस सीन में जब हम नाव से उतरे. रामानंद सागर चाहते थे कि हम चिलचिलाती धूप और रेत में नंगे पैर चलें. सोचिए, चिलचिलाती धूप में रेत पर नंगे पैर चलना."

उन्होंने आगे बताया, "हमने उनसे रिक्वेस्ट की, 'प्लीज, क्या हम जूते पहन सकते हैं?' उन्होंने मना कर दिया. शायद यह राम जी की इच्छा थी. हम चिलचिलाती रेत में नंगे पैर चले. हमारे पैरों में छाले पड़ गए. हम अपने जूते भी ठीक से नहीं पहन पा रहे थे. यह बहुत दर्दनाक और मुश्किल था, लेकिन आपके प्यार, सम्मान और स्नेह ने हमें सारी मुश्किलें भुला दीं. यह प्यार और सम्मान बनाए रखें. बहुत-बहुत धन्यवाद. जय श्री राम."

'रामायण' दूरदर्शन पर प्रसारित हुई और रविवार की सुबह को पूरे देश में एक रिवाज में बदल दिया, जब परिवार अपने टीवी सेट के सामने इकट्ठा होते थे और सड़कें खाली हो जाती थीं. यह शो वाल्मीकि के महाकाव्य पर आधारित है और भगवान राम की कहानी को भक्ति, नैतिक स्पष्टता और सादगी के साथ प्रस्तुत करता है, जिससे यह सभी उम्र के लोगों का पसंदीदा बन गया.