Rudraksha and God: किस कामना या देवता के लिए कौन सा पहनना चाहिए रुद्राक्ष? जान लें ये जरूरी बात

Hindu God And Goddess related Rudraksha: रुद्राक्ष को रुद्र या फिर कहें भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है. जिसे धारण करने वाला तमाम तरह की बाधाओं और बुरी बलाओं से बचा रहता है और उस पर हर समय भगवान शंकर की कृपा बरसती है. हिंदू मान्यता के अनुसार जिस रुद्राक्ष को गले में माला के रूप में या फिर बांह में गंडे के रूप में या फिर लॉकेट के रूप में धारण किया जाता है, उसे क्या अन्य देवी-देवताओं की कृपा पाने के लिए पहना जा सकता है. यदि हां, तो प्रश्न उठता है तो किस देवी या देवता के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? आइए इसे विस्तार से जानते हैं.

एक मुखी रुद्राक्ष - यह रुद्राक्ष देवों के देव महादेव का प्रत्यक्ष स्वरूप माना जाता है, जिसे धारण करने पर हमेशा शिव कृपा बनी रहती है.

दो मुखी रुद्राक्ष - दोमुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर या फिर कहें भगवान शिव और शक्ति दोनों की कृपा बदलाने वाला होता है.

तीन मुखी रुद्राक्ष - तीन मुखी रुद्राक्ष जगतपिता ब्रह्मा, जगत के पालनहार भगवान विष्णु और कल्याण के देवता भगवान शिव यानि त्रिदेव का प्रतीक होता है. इस रुद्राक्ष को पहनने पर व्यक्ति इन तीनों ही देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

चारमुखी रुद्राक्ष - चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का प्रतीक माना जाता है, जिसे धारण करने पर साधक को परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है.

पंचमुखी रुद्राक्ष - पांच मुख वाले रुद्राक्ष को भगवान शिव का पंचमुखी स्वरूप माना जाता है, जिसे धारण करने पर साधक को सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है. यह रुद्राक्ष बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है.

छ: मुखी रुद्राक्ष - हिंदू मान्यता के अनुसार छह मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के पुत्र यानि भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है. मान्यता है कि इस रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति कार्तिकेय भगवान की कृपा से सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है.

अष्टमुखी रुद्राक्ष - आठ मुख वाला रुद्राक्ष भगवान श्री गणेश जी के आठ स्वरूप यानि अष्टविनायक का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि इस रुद्राक्ष को धारण करने पर साधक को सभी बाधाओं से बचा रहता है और उसे शुभ-लाभ की प्राप्ति होती है.

09 मुखी रुद्राक्ष - 9 मुखी रुद्राक्ष को शक्ति के 09 स्वरूप से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि इस रुद्राक्ष को धारण करने पर साधक पर नवदुर्गा और नवग्रह की कृपा बनी रहती है.

दसमुखी रुद्राक्ष - 10 मुखी रुद्राक्ष को श्री हरि के 10 अवतार से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति पर हर समय लक्ष्मीनारायण की कृपा बरसती है.

ग्यारह मुखी रुद्राक्ष - 11 मुखी रुद्राक्ष को रुद्र का प्रतीक माना जाता है, जिसे धारण करने पर व्यक्ति के जीवन से जुड़े सारे दोष और पाप दूर हो जाते हैं.

12मुखी रुद्राक्ष - हिंदू मान्यता के अनुसार 12 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव से जुड़े द्वादश ज्योतिर्लिंग का प्रतीक है, जिसे धारण करने वाले व्यक्ति का भगवान शंकर हमेशा कल्याण करते हैं.

