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Capricorn Aaj Ka Rashifal: यात्रा या गैजेट पर बढ़ सकता है खर्च, खरीदारी से पहले जरूरत का आकलन करें

Capricorn Horoscope Today 27 September 2027, Makar Rashifal: स्वास्थ्य में हाथ, कंधे या गर्दन पर अधिक दबाव पड़ने से असुविधा हो सकती है. अपनी बात स्पष्ट रखें, लेकिन सामने वाले को जवाब देने का अवसर भी दें. 

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Capricorn Aaj Ka Rashifal: यात्रा या गैजेट पर बढ़ सकता है खर्च, खरीदारी से पहले जरूरत का आकलन करें
Capricorn Aaj Ka Rashifal 27 September 2027 | Makar Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Capricorn Horoscope Today 27 September 2027, Makar Rashi ka Rashifal: आज सोचने से ज्यादा महत्वपूर्ण पहला व्यावहारिक कदम उठाना रहेगा. आपकी बातचीत का प्रभाव आज अपेक्षाकृत अधिक रहेगा. किसी अधिकारी, ग्राहक या महत्वपूर्ण संपर्क से बात करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. बहुत सीधे बोलने की आदत किसी व्यक्ति को कठोर लग सकती है. अपनी बात स्पष्ट रखें, लेकिन सामने वाले को जवाब देने का अवसर भी दें. 

व्यापार में प्रचार-प्रसार, फोन कॉल, सोशल मीडिया या पुराने ग्राहकों से संपर्क बढ़ाने का लाभ मिल सकता है. जिन लोगों का काम संचार, बिक्री, लेखन या मार्केटिंग से जुड़ा है, उनके लिए सक्रिय रहने का दिन है. हालांकि एक साथ कई लोगों को वादे करने से बचें. जो समयसीमा पूरी कर सकते हैं, वही बताएं. 

नौकरी में किसी छोटे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है जिसमें आपकी स्वतंत्र कार्यक्षमता परखी जाएगी. हर काम के लिए निर्देश का इंतजार करने के बजाय आवश्यक कदम खुद उठाना आपको आगे ला सकता है. लेकिन वरिष्ठ की अनुमति जरूरी हो तो अनुमान के आधार पर निर्णय न लें. छोटी प्रक्रिया की अनदेखी बाद में अतिरिक्त काम करा सकती है. 

छोटे भाई-बहन या करीबी परिचित से जुड़ा कोई विषय ध्यान मांग सकता है. बातचीत में पुराना मतभेद उभरने की संभावना है, इसलिए व्यंग्य या कटाक्ष से दूरी रखें. किसी अपने को सलाह देते समय उसके निर्णय का सम्मान करना भी जरूरी होगा. 

आर्थिक रूप से दिन सामान्य रह सकता है, लेकिन संचार या यात्रा पर छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं. किसी उपकरण या गैजेट की खरीद हो तो पहले यह तय करें कि उसकी वास्तविक जरूरत कितनी है. 

स्वास्थ्य में हाथ, कंधे या गर्दन पर अधिक दबाव पड़ने से असुविधा हो सकती है, खासकर यदि लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़े. बीच-बीच में स्थिति बदलते रहें. मानसिक रूप से भी लगातार भागदौड़ के बीच कुछ समय बिना किसी स्क्रीन के बिताना उपयोगी होगा.

उपाय: सुबह किसी मंदिर में अपनी श्रद्धानुसार एक लाल पुष्प अर्पित करें.
शुभ रंग: मैरून

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